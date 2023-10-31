«Проходя через трудности, я стану бронированной». В нашей фигурке появился новый лидер?

Женское одиночное катание в России перерождается прямо сейчас. Ультра-си становится меньше, а внимание на себя обращают яркие, стабильные спортсменки с хорошей презентацией. Самый яркий пример – Анна Фролова. Сейчас она считается одной из самых возрастных фигуристок, участвующих в серии Гран-при, а ведь ей в августе исполнилось только 18 лет.

В какой-то момент своей карьеры Анна думала, что, может быть, уже и не выйдет на лёд, слишком уж много было проблем со здоровьем. Но она смогла пройти этот тяжёлый период и своими выступлениями в серии Гран-при доказывает – жизнь после 18 в женском одиночном есть.

Внимание на себя Фролова обратила в тот самый год, когда трио Трусова – Щербакова – Косторная вышло во взрослые и выжигало все мировые турниры. Анна в это время тренировалась у Светланы Пановой, взяла две медали юниорской серии Гран-при, а затем успешно выступила на дебютном взрослом чемпионате России в Красноярске. В 14 лет Фролова уступила только тому самому трио ТЩК, Елизавете Туктамышевой и Ксении Синицыной – очень мощный результат.

Анна Фролова Фото: РИА Новости

В какой-то момент взаимопонимание с тренерским штабом пропало, и фигуристка перебралась в ЦСКА к Сергею Давыдову. В сезоне-2020/2021, внутреннем из-за пандемии, Фролова взяла медаль этапа Кубка России, но на чемпионате страны стала только 11-й. Результат на финале Кубка был лучше: Анна вошла в топ-5, уступив Елизавете Туктамышевой и трио юниорок Тутберидзе: Валиевой, Хромых и Усачёвой.

На подходе был четверной тулуп: Фролова признавалась, что исполняла элемент на тренировках в недокрут перед травмой. Но проблемы с ногой перечеркнули весь прогресс. Сезон-2021/2022 Анна пропустила полностью – заявилась только на чемпионат Москвы, но снялась, а все остальные соревнования прошли стороной. Фроловой пришлось перенести несколько стрессовых переломов стопы.

«Когда очень сильно заболела нога, я поняла, что даже оттолкнуться не могу – только через дикую боль. Сразу позвонила Сергею Дмитриевичу (Давыдову), и меня решили снимать. Потом с остальными тренерами тоже поговорила. Мне все пытались донести, что надо сходить к врачу, посмотреть, обследоваться. То есть со стороны тренеров не было такого, мол, всё, заканчивай. Они со спокойствием к этому отнеслись, без резких решений и слов. Но поскольку у меня это было что-то в духе «ну вот опять», то я ничего этого не слушала и не воспринимала. Позвонила маме и сказала: «Всё. Я, наверное, больше не смогу», – рассказывала Фролова в интервью «РИА Новости».

Анна Фролова в 2020 году Фото: РИА Новости

Непросто было и в прошлом сезоне – восстановиться Анна смогла только к самым последним этапам Гран-при в Самаре и Перми. Первые прокаты после возвращения не были безошибочными, но выход на соревнования был уже победой для Фроловой.

Переход к Евгению Рукавицыну действительно перезапустил Анину карьеру, это видно по результатам: на этапе Гран-при России в Красноярске она набрала лучшие баллы в карьере и впервые взяла золото на соревнованиях подобного уровня. Фролова выбрала эту группу неспроста: она искала тренера, который хорошо умеет работать со взрослыми фигуристами. Уже который год в петербургской академии работает Анастасия Губанова, перешедшая в сборную Грузии: она тоже перезапустила карьеру у Рукавицына и дошла с тренером до золота чемпионата Европы, выступала на ЧМ и Олимпиаде.

Мировые старты россиянам пока недоступны, но в интервью «Чемпионату» Фролова рассказывала, что у неё нет проблем с мотивацией. После стольких перипетий, через которые пришлось пройти, ценится каждый старт, каждый выход на лёд без дикой постоянной боли. Кстати, в Красноярске Анна выступала приболевшей, но выиграть ей это не помешало. «Считаю, что это важный для меня опыт, проходя через такие трудности, я стану бронированной. Я сказала — нет, поедем так, я смогу откатать», – подчеркнула Фролова.

Также в миксте фигуристка рассказала, что кумирами считает Евгению Медведеву и Елизавету Туктамышеву, хочет провести такую же долгую карьеру, как эти фигуристки.

Аня действительно чем-то похожа на Лизу уже сейчас, причём как на льду, так и в жизни – она очень открытая и доброжелательная, очаровывает всех журналистов в микст-зоне и несёт позитив. По программам Фроловой видно, что она понимает, о чём она катает, фигуристка очень точно передаёт эмоции. Так что пусть карьера Туктамышевой сейчас на паузе, вдумчивое женское катание на наших турнирах есть, и это прекрасно.