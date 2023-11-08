Валиева выйдет на лёд после суда и сразится с ученицей Плющенко. Интриги Гран-при в Казани

После небольшого перерыва российская серия Гран-при по фигурному катанию возвращается в Казани! Соревнования четвёртого этапа под кодовым названием «Идель» пройдут с 8 по 12 ноября. Традиционно битву за медали начнут юниоры, затем станут известны тройки лидеров в каждой из дисциплин у взрослых. При этом результаты могут быть непредсказуемыми.

У женщин на лёд выйдет Камила Валиева, которая автоматически считается фаворитом, однако звёздную ученицу Этери Тутберидзе ждёт непростое испытание. Перед стартом фигуристка вновь окунётся в слушания по допинговому делу, поэтому на интенсивные тренировки не будет ни сил, ни времени. И физически, и психологически Валиевой будет сложно, а ведь впереди битва с талантливой ученицей Евгения Плющенко Софьей Муравьёвой! Не дремлет и амбициозная Алина Горбачёва, так что борьба будет увлекательной.

«Чемпионат» рассказывает всё, что нужно знать о четвёртом этапе в Казани, чтобы ничего не упустить.

Список участников

На четвёртом этапе Гран-при не выступят танцевальные дуэты, зато в других дисциплинах ожидается мощная конкуренция. Камила Валиева постарается психологически собраться после судебных разбирательств по допинговому делу и выдать свой максимум на казанской арене. Противостоять ей будут звезда «Ангелов Плющенко» Софья Муравьёва и голодная до побед Алина Горбачёва.

У мужчин делать ставки на победу точно не стоит. Как бы ни был хорош Евгений Семененко, догнать его могут и Макар Игнатов, и Глеб Лутфуллин. А ведь в списке ещё несколько топ-имён. То же самое можно сказать про спортивные пары: Анастасия Мишина и Александр Галлямов практически недосягаемы, но борьба за второе и третье места будет нешуточная.

Женщины: Камила Валиева, Карима Аскарова, Ксения Говорова, Алина Горбачёва, Рената Губашева, Ангелина Козырева, Арина Кшецкая, Софья Муравьёва, Дарья Садкова, Валерия Овчинникова, Полина Свириденко, Мария Талалайкина.

Мужчины: Владислав Дикиджи, Фёдор Зонов, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Андрей Мухортов, Владимир Ощепков, Максим Петров, Иван Попов, Даниил Самсонов, Кирилл Сарновский, Евгений Семененко, Григорий Фёдоров.

Спортивные пары: Карина Акопова/Никита Рахманин, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артём Грицаенко, Таисия Собинина/Денис Ходыкин, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, Майя Шегай/Игорь Шамшуров.

Расписание

11 ноября, суббота

Мужчины. Короткая программа — 13:30.

Женщины. Короткая программа — 15:15.

Спортивные пары. Короткая программа — 17:45.



12 ноября, воскресенье

Мужчины. Произвольная программа — 13:00.

Женщины. Произвольная программа — 15:00.

Спортивные пары. Произвольная программа — 17:00.

Где смотреть

В полном объёме турнир покажут онлайн-кинотеатр Okko и сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.