Юные таланты из группы Тутберидзе поведут свои команды к победе.

Кубок Первого канала теперь и у юниоров! Разбираемся в сложных правилах и изучаем составы

Кубок Первого канала теперь проводится и на юниорском уровне, и, пока взрослые члены сборной России готовятся к чемпионату страны, молодые спортсмены выйдут на лёд в рамках развлекательного, но всё же полного интриг турнира.

Две команды, состоящие из лучших юниоров этого сезона, будут биться за звание победителя. При этом выделить фаворита невероятно трудно, ведь везде есть сильные участники. Две перспективные ученицы Этери Тутберидзе Маргарита Базылюк и Алиса Двоеглазова и вовсе схлестнутся друг с другом, чтобы вывести свои команды вперёд. Так кто же станет главным героем Кубка Первого канала среди юниоров?

Все подробности о турнире читайте в материале «Чемпионата».

Расписание

Турнир пройдёт 9 декабря в Калуге. Предварительно соревнования будут длиться с 14:00 до 18:00 мск.

Состав участников

Одиночное катание, юноши:

1. Арсений Федотов

2. Николай Угожаев

3. Эдуард Карартынян

4. Иван Рамзенков

5. Никита Малютин

6. Лев Лазарев.

Запасные:

1. Кирилл Кропылев

2. Александр Семков.

Одиночное катание, девушки:

1. Маргарита Базылюк

2. Алиса Двоеглазова

3. Алёна Принёва

4. Виктория Морозова

5. София Дзепка

6. Агата Петрова.

Запасные:

1. Екатерина Ципухина

2. Надежда Понтелеенко.

Алиса Двоеглазова Фото: РИА Новости

Танцы на льду:

1. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов

2. Анна Коломенская/Артём Фролов

3. Анна Щербакова/Егор Гончаров

4. Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин.

Запасные:

1. Елизавета Малеина/Матвей Самохин

2. Арина Горшенина/Илья Макаров.

Парное катание:

1. Анастасия Чернышова/Владислав Вильчек

2. Кира Доможирова/Илья Вегера

3. Таисия Щербинина/Артём Петров

4. Варвара Черемных/Даниил Бутенко.

Запасные:

1. Анна Москалёва/Артём Родзянов

2. Алиса Блинникова/Алексей Карпов.

Распределение команд

По регламенту каждая из двух команд должна состоять из трёх юношей-одиночников, трёх девушек-одиночниц, двух спортивных пар и двух танцевальных дуэтов. Составы формируются согласно рейтингу по итогам шести этапов всероссийских соревнований среди юниоров (КМС) и предварительно распределяются следующим образом:

Команда 1.

Девушки: Маргарита Базылюк, Виктория Морозова, София Дзепка.

Юноши: Николай Угожаев, Эдуард Карартынян, Лев Лазарев.

Спортивные пары: Анастасия Чернышова/Владислав Вильчик, Варвара Черемных/Даниил Бутенко.

Танцевальные дуэты: Анна Коломенская/Артём Фролов, Анна Щербакова/Егор Гончаров.

Николай Угожаев Фото: РИА Новости

Команда 2.

Девушки: Алиса Двоеглазова, Алёна Принёва, Агата Петрова.

Юноши: Арсений Федотов, Иван Рамзенков, Никита Малютин.

Спортивные пары: Кира Доможирова/Илья Вегера, Таисия Щербинина/Артём Петров.

Танцевальные дуэты: Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин.

Правила турнира