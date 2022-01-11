«Стыдно за такое решение». В США не пускают на Олимпиаду фигуриста с русскими корнями

Американский фигурист с русскими корнями Илья Малинин поразил всех блистательными прокатами на чемпионате США, проиграв только гениальному Нэйтану Чену. Однако его оставили за бортом Олимпиады, отдав предпочтение занявшему четвёртое место любимцу публики Джейсону Брауну. 17-летнего юношу с шестью квадами на две программы посчитали менее подходящим для Игр в Пекине, нежели Брауна без четверных.

Американцы не выдержали такой несправедливости, учинив настоящий скандал. Знаменитому тренеру Рафаэлю Арутюняну даже пришлось извиняться перед родителями Малинина.

Талантливый парень из русской семьи

Илья Малинин родился в США 2 декабря 2004 года в семье русских эмигрантов. Оба родителя в прошлом тоже занимались фигурным катанием, но выступали за Узбекистан. После окончания спортивной карьеры они отправились в США кататься в ледовых шоу и работать тренерами, а их главным воспитанником в итоге стал сын Илья.

Малинин показывал хорошие результаты на соревнованиях в младших возрастных группах, но на юниорском чемпионате мира в 2020 году он занял 16-е место, а в предолимпийском сезоне из-за пандемии коронавируса выступил лишь на Гран-при Skate America, где стал пятым.

В этом сезоне Малинин завоевал золото на двух этапах Гран-при среди юниоров. А в ноябре выступил на турнире Cup of Austria, где завалил короткую программу, но благодаря хорошему прокату произвольной смог взять бронзу. Оставшееся время до чемпионата США он посвятил тренировкам, надеясь побороться за путёвку на Олимпийские игры. И так поборолся, что укатал там всех, за исключением Нэйтана Чена.

Новый спортивный герой

Кто бы мог подумать, что юноша, которому едва исполнилось 17 лет, станет главной сенсацией на дебютном для него чемпионате США? На лёд в Нэшвилле перед короткой программой выходил малоизвестный фигурист, а после произвольной со льда уходил уже новый спортивный герой, имя которого разорвало информационное пространство.

На чемпионате США Илья Малинин безупречно откатался в короткой с двумя чистейшими квадами и стал третьим в текущем зачёте, уступив только Нэйтану Чену и Винсенту Чжоу. А в произвольной он произвёл фурор, исполнив четыре четверных и феноменально завоевав серебро с гигантским общим баллом — 302,48.

Более того, в тот день из лидеров больше никто, кроме него, не смог откататься без ошибок: падали и Чен, и Чжоу, и Браун со своего единственного квада. Илья же катался легко и непринуждённо, а после оглашения оценок вместе со своим отцом не мог поверить своему счастью — вот его билет до Пекина. Должен был быть. Но не случилось. Грянула другая сенсация: вице-чемпиона США не пустили на Олимпийские игры!

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«Я позвонил родителям Ильи и сказал, что хочу извиниться»

Как такое вообще возможно? Разве на Олимпиаду отправляют не лучших из лучших? Не включить Илью Малинина в сборную США в Пекин выглядит настоящим спортивным преступлением! Что это, если не выстрел Федерации фигурного катания Америки себе же в ногу? Там надеются, что им принесёт медаль Джейсон Браун с изящным исполнением тройных прыжков? Ведь именно его решили отправить на Олимпийские игры вместо Малинина. Фигуриста с четвёртым местом поставили выше серебряного медалиста. Как говорится, США — страна возможностей. Самых невероятных. За гранью здравого смысла.

Американцы и сами в замешательстве: в соцсетях люди недоумевают, почему Илья Малинин не едет на Олимпиаду. А выложенное в «Инстаграме» видео Ильи, где он прыгает на тренировке каскад из двух четверных тулупов усилило волну возмущений ещё больше. Ну нет никакой логики в том, чтобы брать на важнейшие старты более слабого фигуриста!

Своё негодование выразил и известный тренер Рафаэль Арутюнян, приложивший руку к подготовке Малинина. По его мнению, невключение фигуриста в олимпийскую сборную свидетельствует о непрофессионализме отборочной комиссии. Также Арутюнян извинился перед родителями Ильи от лица всего американского фигурного катания.

«Мы даже не знаем, кто именно входит в комиссию, занимающуюся этим вопросом. Я не знаю точно. Но сразу после того, как состав был оглашён, я позвонил одному из людей, отвечающих за развитие фигурного катания в Америке, и спросил, как он теперь будет смотреть в глаза этому мальчику и его родителям? Что этот парень сделал не так? Кроме этого, я позвонил родителям Ильи и сказал, что хочу извиниться перед ними за случившееся от лица всего американского фигурного катания. Мне действительно стыдно за такое решение», — заявил Арутюнян в интервью RT.

Неравные шансы в стране возможностей

В отличие от России, отбор на Олимпийские игры в США основан не на результатах одного национального чемпионата, а на совокупных результатах фигуристов на протяжении года. Кроме того, одним из главных условий попадания в сборную является вероятность спортсмена занять высокое место на Олимпиаде. При таком критерии очень странно, что потенциал Малинина, похоже, считают недостаточным в американской федерации. Даже несмотря на его юный возраст и небольшой соревновательный опыт. 16-летней Алисе Лью, которая не выступила в произвольной программе на чемпионате США из-за положительного теста на коронавирус, ничего не помешало отобраться на Олимпийские игры. Но 17-летнему Малинину ехать на такой важный старт почему-то ещё рано.

Понятно, что Джейсон Браун — опытный фигурист и пользуется лояльностью судей. Его прекрасные скольжение, пластика, музыкальность и артистизм заслуженно обеспечивают ему высокие компоненты. Но его техника ограничена тройными прыжками — невероятно слабый контент для топ-фигуриста. Четверной сальхов, который он последнее время пытается исполнить в произвольной программе, ему пока не удаётся, а на чемпионате США он и вовсе с него упал.

Возможно, конечно, на Олимпийских играх Браун наконец-то откатается чисто со своим единственным квадом, но зачем надеяться на чудо, когда есть другой талантливый фигурист, отлично справляющийся с несколькими четверными? Неужели оценки Брауна при чистом прокате с одним квадом будут «потенциально» выше чистого проката Малинина с четырьмя квадами? Не «потенциально», а «иллюзорно». Как и Пекин для Малинина, который, наверное, в шоке, что все его усилия оказались напрасны.

Ну ладно, не совсем напрасны: Илью включили в состав на чемпионат мира. Но это не компенсирует непопадание в Пекин. И самое обидное, что он сделал максимум, чтобы туда поехать. Разве что не обошёл Нэйтана Чена. Тогда отцепить от Игр его было бы сложнее.

Хотя… когда вместо спортивного принципа задействуют механизмы симпатий и предпочтений, нет ничего невозможного. Остаётся верить, что это был не единственный шанс Малинина поехать на Олимпиаду (в большом спорте ведь нет никаких гарантий на будущее) и мы увидим его через четыре года на льду Италии-2026. А Джейсон Браун, кстати, свой шанс уже получил восемь лет назад на Олимпийских играх в Сочи. Занял там девятое место в личных соревнованиях и взял бронзу в командном турнире. Посмотрим, какой результат он покажет теперь. После такой даровой путёвки в Пекин отрабатывать нужно будет по полной.