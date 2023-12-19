Тот, кто выводит наше мужское одиночное на новый уровень. Гуменник — «Король фигурки»?

В спортивном плане среди российских фигуристов в этом году Пете не было равных. Но не только этим он хорош.

Ежегодная премия «Чемпионата» «Король и королева фигурки» вот-вот найдёт своих обладателей. В телеграм-канале «Ход коньком» вовсю идёт финальное голосование — выбор победителей только за вами! Среди мужчин на титул претендуют Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи, Роман Костомаров и Евгений Семененко. Выбрать лучшего из таких сильных кандидатов невероятно сложно, но всё-таки надо. Я долго думала, за кого отдать свой голос, и в итоге решила, что хочу поддержать Петра Гуменника. Ведь именно этот фигурист сейчас двигает наше мужское одиночное катание вперёд.

В конце 2022 года Гуменник едва не стал чемпионом России — он набрал такие же баллы, как и Евгений Семененко, но стал вторым из-за поражения в произвольной. Успех Петра был неслучайным, и это он показал в финале Гран-при России — 2023. Фигурист выдал два отличных проката, оставив всех соперников не у дел и доказав, что он заслуживает статус лучшего одиночника страны. По совокупности результатов Пётр и правда проявил себя сильнее всех в прошлом сезоне. Но и в этом он опускать планку не собирается.

Гуменник постепенно идёт к усложнению программ — в этом сезоне он начал напрыгивать в прокатах четверной лутц. Понимая, что мужское катание в мире идёт только вперёд, Пётр тоже старается не отставать. На недавнем Кубке Дружбы в Беларуси фигурист представил очень амбициозный контент: в короткой программе он исполнил каскад из четверных лутца и тройного риттбергера, четверной риттбергер и тройной аксель, а в произвольной зашёл на четыре квада — лутц, риттбергер и два сальхова. Ну чем это не мировой уровень? Гуменник внимательно следит за международными турнирами и понимает, что ни в коем случае нельзя замыкаться в своём коконе. И сейчас он один из главных фигуристов, которые двигают мужское одиночное катание в России вперёд. Это подтверждают и его оценки: он единственный, кто смог пробить 300 баллов из наших одиночников! Да и в мире это удавалось только единицам: в этом сезоне такую оценку зарабатывали лишь Илья Малинин и Адам Сяо Хим Фа.

Пётр Гуменник Фото: РИА Новости

Важнейшая отличительная черта Гуменника — он умеет мыслить тактически. Он не рискует зазря: фигурист внимательно просчитывает, сколько баллов ему необходимо, и исходя из этого формирует оптимальный контент. Пётр нацелен на результат, и он его успешно добивается. Помогает ему в этом и образование. Гуменник учится в ИТМО на факультете программной инженерии и компьютерной техники. И учится всерьёз, а не для галочки. В будущем он хотел бы стать генетиком или биотехнологом. Пётр — отличный пример фигуриста, который не замыкается на спорте и развивается разносторонне.

Плюс ко всему Гуменник в этом году проявил себя как человек, готовый бороться за справедливость, даже когда это может быть рискованно. Прямо перед контрольными прокатами фигуристу запретили выступать под Rammstein — песню Sonne в качестве музыкального сопровождения к короткой программе Пётр выбрал ещё весной. На фигуриста написали жалобу в Министерство спорта, мол, он использует непатриотичную музыку, а затем в федерации ему сказали, что под Rammstein выступать нежелательно.

Самым лёгким путём было сдаться: забыть про свой труд и поставить новую, более приемлемую программу. Но фигурист решил бороться за свою постановку и в итоге нашёл выход, который устроил всех — поменять оригинальную музыку на кавер. В итоге мир всё-таки увидел программу под Sonne, и она вышла действительно потрясающей!

Пётр Гуменник — целеустремлённый спортсмен и многогранный человек, который подаёт действительно достойный пример. Призываю всех поддержать его в голосовании в телеграм-канале «Ход коньком».