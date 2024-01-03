Косторная за миг превратилась из Лебедя в Красную Шапочку! Шоу Плющенко приехало в Питер

Все новогодние праздники «Сказки Евгения Плющенко» показывают на открытом льду в Парке Горького в Москве. Посмотреть спектакль может любой посетитель катка – достаточно лишь иметь билет и успеть вовремя занять места у бортика. Во второй день нового года представление заглянуло в Петербург. О том, как это было, рассказывает «Чемпионат».

Евгений Плющенко и его сыновья обращаются к зрителям с большого экрана в начале представления и между номерами, они выступают в качестве проводников по историям – сначала идёт «Лебединое озеро», затем номера из «Щелкунчика», «Шахерезада»…

«Лебединое озеро» от Алёны Косторной и Георгия Куницы занимает особенное место в шоу, танец злого мага и Одилии в большей степени рассчитан на взрослую аудиторию. В Петербурге Алёна выступала в новом платье, которое очень похоже на наряд Натали Портман из фильма «Чёрный лебедь». В самом номере есть отсылки к картине, например, в самом конце звучит фраза «Я испытала совершенство», которую произносит героиня фильма. Образ лебедя проработан до мелочей вплоть до прорисованного на руке Косторной оперения. Может быть, такой эксперимент с классикой в будущем выльется и в соревновательную постановку.

Во второй половине шоу у Алёны и Георгия уже настоящий комический номер, который направлен на детскую аудиторию. Отдельного шоу про Красную Шапочку и Волка у Евгения Плющенко ещё нет, программа ставилась специально для этого шоу. Выполнять тройные прыжки и выбросы с шапкой на голове и в полноценном волчьем одеянии не так-то просто.

В петербургском шоу Плющенко принимала участие фигуристка Анна Фролова, которая только-только заняла пятое место на чемпионате России. В начале спектакля она исполнила партию Белого лебедя под музыку Камиля Сен-Санса. Ранее в «Русских сезонах» под эту музыку каталась Софья Муравьёва, а в Парке Горького партию Белого лебедя танцует Софья Самодурова.

С двумя номерами на лёд вышел хореограф-постановщик Никита Михайлов – пока в Москве проходят показы «Русалочки», он катается сам. В представлении приняли участие петербургские фигуристы из «Звёздного льда». Воспитанницы младшей группы Алексея Мишина Агата Петрова и Алёна Галкина исполнили по два сольных номера, в частности очень ярким получилось выступление Агаты в образе Феи Драже.

Завершилось шоу несколькими номерами из «Золушки». Анна Фролова выступила в роли феи Крёстной, а Юлия Липницкая выехала на лёд в огромной светящейся карете и станцевала с принцем, роль которого исполняет Дмитрий Михайлов.

Расстроил в итоге разве что хронометраж самого спектакля – все номера стремительно сменяют друг друга, и общая продолжительность составляет примерно 1 час 10 минут. С другой стороны, за это время как раз не успевают устать дети, а именно они – главная целевая аудитория «Сказок Плющенко».