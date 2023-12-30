Трусова перепробовала всё в новом шоу Плющенко! Как прошла премьера «Русалочки»

Выбросы, поддержки вниз головой и полёты с Принцем на тросах — Саша просто бесстрашная.

Когда смотришь на Александру Трусову с её длинными ярко-красными волосами, первая ассоциация, которая всплывает в голове – принцесса Ариэль.

Шоу «Русалочка» было анонсировано практически за год, ещё в феврале 2023 года. В туре «Союз чемпионов» фигуристы уже демонстрировали два длинных тизера предстоящего шоу и подогревали интерес к спектаклю. И не зря! В день премьеры зал был заполнен практически целиком.

О том, как прошла премьера долгожданного шоу Евгения Плющенко, рассказывает «Чемпионат».

Различий и с классической «Русалочкой» Ганса Христиана Андерсена, и с диснеевской историей про Ариэль много. Главную героиню Сашу Трусову зовут не Ариэль, а Ула, принц Евгений Семененко получил имя Адриан (в оригинале – Эрик). В первом отделении Ула сохраняет жизнь Адриану, попавшему в шторм, и нарушает запрет отца, ведь спасать людей нельзя. За это ей запрещают подниматься на поверхность и встречаться с людьми, но Ариэль вступает в сделку с Ведьмой Ундиной и превращается в человека.

Сама Ундина тоже желает заполучить внимание Принца, так что во втором отделении за Адриана разворачивается самая настоящая борьба.

Саша Трусова очень много времени находилась на льду и за два отделения успела буквально всё – и покаталась сольно, справившись с каскадами, и в массовых номерах, и в дуэтах с парником и с танцором. Трусова справилась с двойным выбросом, сделала несколько поддержек, а Дельфин Валерий Ангелопол и вовсе крутил Русалочку вниз головой!

На пресс-подходе после шоу продюсер Яна Рудковская отметила, что Саша накануне неприятно упала и каталась на премьере на морально-волевых.

Дуэт Русалочки и Принца получился красивым. Из парных элементов у них, по сути, была всего одна провозка, но от двух одиночников большего и не требуется – можно брать своё растанцовками и параллельными прыжками.

Отдельное место в спектакле занимают всевозможные полёты, это уже своеобразная фишка всех шоу Евгения Плющенко. Саша Трусова парила и на качелях с русалочьим хвостом, и на тросах, и на обруче вместе с воздушными гимнастками.

Второстепенные персонажи то и дело взмывали в небо, принц Евгений Семененко успел полетать и на тросах, и на светящемся кольце, и даже на карете с тройкой лошадей. Кажется, что в воздухе этот фигурист провёл больше времени, чем на льду, а когда в постановку привлекают топовых спортсменов, хочется как можно больше любоваться именно их катанием.

Александра Трусова и Евгений Семененко Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Массовые сцены смотрятся масштабно и ярко благодаря команде синхронисток «Кристалл Айс Джуниор». Эти же эпизоды и помогают заполнять некоторые паузы, пока главные герои меняют костюмы: например, в тот момент, пока Саша Трусова меняет массивный русалочий хвост на коньки.

Декораций в шоу используется не так много, но все они к месту и не создают визуального перегруза. В одном из углов арены расположена большая сцена, на которой оба отделения выступали гимнастки и артисты балета, рядом с ней находится нос корабля, а вдоль льда расположились светящиеся шары. За костюмы хочется сказать отдельное спасибо, из зрительного зала они смотрятся роскошно.

Элементы ультра-си в шоу тоже присутствовали. За них отвечали друзья Принца – Александр Самарин и Макар Игнатов. Оба фигуриста справились с тройным акселем в постановке, а на поклоне Макар сумел сделать и чистый четверной тулуп. Ярко себя в постановке проявили и две Софьи (Муравьёва и Самоделкина), воплотившие образ злой ведьмы Ундины, ещё одной дочери Морского царя.

Завершилась «Русалочка» масштабным водопадом и выступлением Димы Билана с песней «Ты мой океан». Шоу получилось очень масштабным и ярким, будет сложно перекрыть впечатления от него – но при этом не невозможно. Но раскрывать идею следующего шоу в команде Евгения Плющенко пока не спешат, пусть сначала «Русалочка» порадует московского зрителя.