Экс-россиянка заняла 25-е место на чемпионате Европы. Она не прошла даже в произвольную!

Так плохо Катя ещё никогда не каталась, но жуткие баллы принимала с улыбкой.

Бывшая российская фигуристка Екатерина Куракова, представляющая Польшу, сенсационно не отобралась в произвольную программу на чемпионате Европы – 2024. Катаясь на домашней арене в польском городе Каунас, одиночница показала худший результат за всю карьеру — 49,57 балла в короткой программе! С трудом верится, что эту крайне низкую оценку получила фигуристка, которая год назад остановилась в шаге от пьедестала Евро. Напротив, от Кати ждали упорной борьбы за медали, а попадание в пятёрку сильнейших тем более считалось минимальной задачей.

Но нет. В этот раз фавориты европейского первенства не устают преподносить неприятные сюрпризы. Как будто провала француза Кевина Аймоза накануне женского турнира было недостаточно!

Екатерина Куракова завершала выступления девушек и, наверное, успела устать в ожидании своего выхода на лёд. Нежную лирическую постановку она начала с удачного исполнения сольного тройного флипа, но уже на подходе ко второму прыжковому элементу на её лице отразилась неуверенность. Беспокойство фигуристки оказалось неслучайным: вместо заявленного каскада из тройного лутца и тройного тулупа она с трудом скрутила два оборота на лутце и упала на втором сильно недокрученном прыжке.

Чудо, что вообще умудрилась прицепить этот несчастный тулуп! Встала со льда после грубейшей ошибки девушка быстро, но в растрёпанных чувствах. Мало того, что падать на главном старте Европы в её планы явно не входило, так она ещё больно ударилась бедром о жёсткий холодный лёд. На миг возникло ощущение, что она готова бросить программу, но в этот момент кто-то из зрителей на арене крикнул на русском: «Давай!» И это сработало: Катя поехала дальше.

Может быть, именно эта поддержка на родном языке действительно помогла прийти одиночнице в чувство. Она без проблем сделала комбинированное вращение третьего уровня, а затем спокойно прыгнула двойной аксель.

Понятно, что этот прыжок не мог нивелировать ошибку на каскаде, но важно было не сдаваться и закончить прокат на максимально возможной в подобной ситуации ноте.

Екатерина Куракова Фото: Joosep Martinson/Getty Images

С этой задачей Катя справилась. Покончив с прыжковой частью, она эмоционально откатала дорожку шагов третьего уровня и завершила выступление двумя комбинированными вращениями: одно четвёртого уровня, а другое только второго, потому что спешила уложиться в ограничение по времени. Она так торопилась, что даже опасно дёрнулась на заключительной позе, но удержалась. К сожалению, жертва уровнем финального вращения себя не оправдала. Судьи всё равно зафиксировали злополучный перекат по времени, а это дополнительный минус балл, помимо дедакшена за падение.

Несмотря на неудачный прокат, Катя после него улыбалась. Всегда позитивная фигуристка не собиралась отчаиваться. Особенно когда на домашнем льду её так тепло принимали. Впрочем, в этом и заключается главная драма: где, как не в Польше, которую Куракова представляет долгие годы, ей показывать максимум и бороться за медали чемпионата Европы? Потенциал у неё ведь хороший, просто реализовать его почему-то не получается.

В ожидании оценок Катя продолжала излучать позитив: улыбалась и немного смеялась. Хотя кто знает: вдруг это такой защитный механизм, когда в критической ситуации вместо слёз внезапно вырываются нервные смешки?

Трансляция чемпионата Европы по фигурному катанию доступна в Okko.

Улыбка Кати не пропала, и когда на табло высветились оценки: 49,57 балла, 25-е место, которое означало, что она не квалифицировалась в произвольную программу. Туда допускают только первых 24 спортсменок по итогам короткой. До ближайшей соперницы Кате не хватило каких-то полбалла. Сделай она последнее вращение не на второй, а на третий уровень — и соревнования для неё продолжались бы. Но она думала, что важнее соблюсти временной лимит.

Очень жаль, что для Кати так бесславно закончился чемпионат Европы. В субботу, 13 января, она не выйдет на лёд с произвольной и вынуждена будет наблюдать за другими девушками с трибун. Если будет желание, конечно.

Но таков большой спорт: может произойти всё что угодно. 25-е место Кате ни в коем случае не нужно рассматривать как ужасный провал. Это тоже некий опыт, который должен послужить мотивацией для ещё более упорной дальнейшей работы.