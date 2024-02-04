«Ты поедешь не на ЧМ, а в тюрьму». Фигурист взял медаль на фоне обвинений в насилии

Колоритные танцоры из Канады Лоранс Фурнье Бодри и Николай Сёренсен выиграли серебро чемпионата четырёх континентов второй год подряд. Обоим партнёрам уже за 30, раньше они катались за Данию, а в топ начали пробиваться только после того, как стали выступать под канадским флагом.

В Китае Лоранс и Николай проиграли только соотечественникам из сборной Канады – Пайпер Гиллес и Полю Пуарье, первой паре страны.

И всё это – на фоне крупного скандала с обвинениями в насилии, которые выдвинули против Николая совсем недавно.

В чём обвинили известного фигуриста?

Информацию о кейсе опубликовал портал USA Today. Имя пострадавшей держится в секрете, однако известно то, что это бывшая фигуристка, а также подробности случившегося. В апреле 2012 года она пересеклась с Сёренсеном на вечеринке, где и произошло преступление.

Расследование ведут Управление комиссара по целостности спорта Канады и Центр безопасного спорта США по обвинению в сексуальном насилии. В отчёте центра приводится подробное описание произошедшего, в прессе же появлялись отдельные цитаты из этого отчёта.

«Я не могла поверить словам, которые говорил насильник. В этот момент я поняла, что матери, скорее всего, отправят своих дочерей тренироваться с ним после того, как он завершит спортивную карьеру, и я не могла жить с чувством вины, зная, что никогда не рассказывала об этом никому из авторитетных фигур», — цитирует женщину USA Today.

Жертва хранила молчание почти 12 лет, потому что боялась обвинений в клевете. Вероятно, дело бы не было предано огласке, но летом 2023 года Сёренсен заявил в интервью о важности безопасности женщин в танцах на льду. После этого фигуристка, а ныне тренер решилась заговорить о случившемся.

Лоранс Фурнье Бодри и Николай Сёренсен Фото: Zhe Ji — International Skating Union/Getty Images

Сам Сёренсен всё отрицает: «Эти обвинения являются ложными, и я намерен решительно защищать себя и свою репутацию». Также канадский фигурист подчеркнул, что продолжит в полной мере сотрудничать со следствием.

Чемпионат Канады пара пропустила: спустя пять дней после того, как скандал вскрылся, фигуристы снялись с соревнований. Сам Николай объяснил это тем, что их с Лоранс участие в турнире отвлекало бы от спортивного мастерства, которое должно быть в центре внимания на самом деле.

Однако затем Фурнье Бодри и Сёренсен отправились на чемпионат четырёх континентов в Шанхай, и часть болельщиков раскритиковала это решение: они считают, что пара должна быть отстранена от стартов на время расследования.

В Шанхае Лоранс и Николай показали свой лучший результат в сезоне – 207,54 балла. В ритм-танце пара не дотянула нескольких десятых до максимума, а в произвольном превзошла собственный результат на Гран-при Франции.

Трансляция чемпионата четырёх континентов доступна в Okko.

На турнире пара не комментировала громкое дело. Как сообщает портал Golden Skate, тим-лидер сборной Канады обратился к прессе в микст-зоне и отметил, что фигуристы будут отвечать только на вопросы про прокат и про программы, но другие темы затрагивать не станут. Такое решение понятно: любыми комментариями фигуристы могли бы навредить расследованию.

Следующая цель пары – домашний чемпионат мира в Монреале, причём для этого канадского дуэта турнир будет домашним вдвойне. Лоранс и Николай тренируются именно в этом городе, в известной монреальской академии танцев на льду. Сниматься с турнира фигуристы не планируют. В то же время в социальных сетях болельщики не скупятся на негативные комментарии: «Ты не поедешь на чемпионат мира, ты поедешь в тюрьму».