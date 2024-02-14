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Главная сердцеедка среди фигуристок, романы, любовь: Трусова, Косторная, Загитова, Медведева, Туктамышева

Трусова или Косторная? Выбираем главную сердцеедку среди фигуристок! Рейтинг
Дарья Кирюхина
Главные сердцеедки среди фигуристок
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Саша крутит уже второй роман после Игр в Пекине, а Алёна остепенилась после череды неудачливых кандидатов в супруги.

Наши фигуристки настолько красивы и обаятельны, что запросто берут в плен сердца множества болельщиков и становятся для них идеалом женственности и грации. Неудивительно, что личная жизнь прекрасных спортсменок постоянно вызывает бурный интерес! Поклонникам хочется знать, с кем они встречаются и как развиваются их отношения.

И хотя зачастую властительницы льда тщательно скрывают свои романы, это лишь стимулирует желание выявить их счастливых избранников. Кого-то буквально ловят с поличным, а кто-то сам позже делится милыми лавстори.

Любовные истории наших фигуристок:
«Бывший женился, а потом развёлся. Я такая: ха-ха!» Медведева не скрывает роман с Ханю?! «Бывший женился, а потом развёлся. Я такая: ха-ха!» Медведева не скрывает роман с Ханю?!
Не на одной орбите. Трусова закрутила роман с фигуристом из Питера: крутая лавстори! Не на одной орбите. Трусова закрутила роман с фигуристом из Питера: крутая лавстори!

Некоторых фигуристок и вовсе можно смело назвать настоящими сердцеедками! Что творится на любовном фронте этих девушек, волновало и волнует фанатов не меньше, чем их спортивные и иные карьерные успехи.

Предлагаем всем вместе дружно выбрать главную сердцеедку в нашем фигурном катании. Внизу восемь очаровательных номинанток, голосуйте!

  • Если вы хотите поднять кого-то из участниц в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что кто-то должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: главная сердцеедка среди фигуристок
Александра Трусова
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
1 место

Александра Трусова

До Олимпиады в Пекине Александра Трусова уверяла, что её не интересуют отношения с парнями, но зато теперь в её личной жизни вовсю кипят страсти. Вернувшись из Поднебесной с олимпийским серебром, она впустила в своё сердце Марка Кондратюка. Ребята не захотели прятаться от поклонников, поэтому все быстро поняли, что они встречаются. Во время же совместного отдыха в Дубае фигуристы официально подтвердили роман, выставив в соцсетях романтичные фото. С тех пор Саша и Марк открыто демонстрировали чувства на публике и спокойно целовались в ледовых шоу.

На крыльях любви они парили больше года, но прошлым летом между ними заподозрили трещину. Фанаты до последнего надеялись, что спортсмены по-прежнему вместе или хотя бы просто решили отдохнуть друг от друга.
Однако у Саши уже появился новый возлюбленный — питерский одиночник Макар Игнатов. В конце января их застукали за поцелуем на чемпионате Санкт-Петербурга, а недавно болельщики видели, как они вместе покидали Центр фигурного катания Тутберидзе. Саша выступала там с показательной программой на турнире «Битва школ» и каталась, между прочим, под песню «Любовь, похожая на сон».

Алёна Косторная
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
2 место

Алёна Косторная

Это сейчас Алёна Косторная — заботливая и верная жена Георгия Куницы. Но до того, как они стали кататься вместе в ледовых шоу, а позже образовали спортивную пару, Алёна не отличалась постоянством в амурных делах. В интервью чемпионка Европы рассказывала, что довольно быстро теряла интерес к прежним парням, да и её родители были от них не в восторге.

Личности бывших кавалеров Алёна не раскрывала, но поклонники приписывали ей много романов. На роль бойфренда взбалмошной фигуристки назначали Алексея Ерохова — с ним она когда-то каталась у Тутберидзе; блогера Андрея Лапушкина — одно время её довольно часто видели в его компании; Артура Даниеляна, так как они сделали парные татуировки; и даже Марка Кондратюка — поводом послужило посещение Алёной выставки его картин летом 2021-го.

Ни с кем из них, правда, отношения у спортсменки не подтвердились, а имена реальных экс-ухажёров, скорее всего, так и останутся секретом. Впрочем, главное, что Алёна в конце концов обрела истинную любовь в лице Гоши и теперь кайфует от супружеской жизни.

Елизавета Туктамышева
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
3 место

Елизавета Туктамышева

Елизавету Туктамышеву не зря называют «шальной императрицей». Она умеет вызвать пожар во время проката и не стесняется устроить стриптиз в образе стюардессы. Мужчины, в свою очередь, зовут Лизу замуж, приходя с соответствующими плакатами на её выступления. Девушка к такому вниманию относится спокойно и не торопиться пускаться в семейную жизнь. Карьера на данный момент у неё на первом месте, но и от одиночества она не страдает.

Прежде фигуристка открыто встречалась с коллегой по группе Алексея Мишина Андреем Лазукиным, однако их пара в итоге внезапно распалась. После этого Лиза не была замечена ни с кем в романах, но её невероятно чувственное и женственное катание, казалось, всё равно имело некую романтическую подпитку. Не исключено, что кто-то упорно добивался её расположения, однако она не стремилась ни к чему серьёзному.

А вот сейчас Лиза наконец-то позволила себе вновь поддаться чарам Купидона. Несмотря на плотный график, в её буднях нашлось место для бойфренда, но делиться подробностями личного счастья она не спешит.

«Свободно ли сердце? Ответ такой же. Нет. Ну, он мужчина. И на этом давайте оставим эту тему», — ответила Туктамышева в YouTube-шоу «Дисциплина».

Евгения Медведева
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
4 место

Евгения Медведева

Евгения Медведева долго хранила личную жизнь под завесой тайны, а после завершения карьеры шокировала признанием, что у неё был роман до Олимпиады в Пхёнчхане. Почти два года с 16 до 18 лет она пребывала в сладостных любовных грёзах и верила, что чувства молодого человека не уступают по силе её чувствам. К сожалению, сразу после Игр этот парень решил, что им пора расстаться. Разрыв получился болезненным и серьёзно задел Женю.

«Почти два года были вместе, и после вот этого я чуть не вздёрнулась нафиг!» — делилась Медведева на YouTube-канале «Макарена».

До ухода из спорта Женя больше не пускалась в любовные авантюры, а затем разыграла роман с тиктокером Даней Милохиным в «Ледниковом периоде». Возможно, какая-то искра между ними действительно проскочила, однако разгореться до пламени ей было не суждено.

Настоящим же подарком судьбы стала для двукратной чемпионки мира встреча с парником Дмитрием Чигирёвым. Они долго скрывали отношения, но прошлым летом Женя опубликовала трогательное видео, как они обнимаются и целуются на берегу моря.

Новый любимый постоянно носит девушку на руках и делает её бесконечно счастливой. Воспоминания о юношеской любви вызывают у неё отныне только улыбку. В своём шоу «Бес комментариев» она даже посмеялась, что её бывший недавно развёлся после трёх месяцев брака. Многие сочли это, кстати, намёком, что Женя встречалась не с кем иным, как с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.

Александра Степанова
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
5 место

Александра Степанова

Богиню наших танцев на льду Александру Степанову всегда считали одной из самых желанных спортсменок. При этом большинство почитателей девушки полагало, что её сердце давно и прочно принадлежит партнёру Ивану Букину. Фигуристы действительно очень правдоподобно демонстрировали страсть на льду и неоднократно на глазах у всех целовались. Поверить, что они просто друзья, было невозможно, но, как выяснилось, их увлечение друг другом драматично не совпало по времени. Когда Ваня собрался с духом признаться в чувствах Саше, её влюблённость успела сойти на нет и реанимации не подлежала.

Внимательные фанаты также прочили в женихи девушке другого фигуриста-танцора — Игоря Ерёменко. Молодых людей часто видели вместе, к тому же они ездили в совместный отпуск. Каково же было удивление болельщиков, когда Саше сделал предложение совсем не известный парень. На шоу Авербуха летом 2022-го он вышел на лёд с огромным букетом и на коленях преподнёс избраннице кольцо. Оказалось, это был племянник Светланы Соколовской Влад Малинов.

В конце февраля Саша и Влад стали родителями ангельской малышки, которую назвали Кирой, но пышную свадьбу пока не играли либо умудрились полностью скрыть торжество от СМИ и болельщиков.

Алина Загитова
Фото: РИА Новости
6 место

Алина Загитова

Роковая красотка Алина Загитова покоряет разом множество мужских сердец, стоит ей появиться на льду. Нет сомнений, что воздыхатели заваливают её вниманием и ломают голову, как же покорить олимпийскую чемпионку. Сделать это, безусловно, непросто, но ради такой девушки точно стоит приложить максимум усилий.

При всей востребованности у сильного пола Алина тем не менее старается оберегать происходящее на любовном поприще от бдительной публики. В основном ей это удаётся, но теорий о её романах за несколько лет набралось приличное количество.

Так, в женихах фигуристки отмечали целых трёх хоккеистов: Кирилла Капризова, Александра Романова и Дмитрия Воронкова. Фон вокруг последнего был особенно мощным. О потенциальном романе свидетельствовали постоянные появления Алины на матчах «Ак Барса», за который выступает Воронков, а также выставление ими в соцсетях фотографий и видео из одних и тех же мест. Сам хоккеист подтверждал, что общался с Алиной, но якобы только чуть-чуть. Летом же 2022-го пошли слухи об их расставании.

Как бы там ни было, осенью того же года Алина скромно подтвердила в кулинарном шоу Ляйсан Утяшевой, что её сердце, возможно, занято. Кем — загадка, но этому человеку очень повезло.

Елена Ильиных
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
7 место

Елена Ильиных

Пока Елена Ильиных выступала в танцах на льду с Никитой Кацалаповым, между ними постоянно полыхало грандиозное пламя. Многие полагали, что парень влюблён в партнёршу и страдает от ревности. Не запасть на шикарную девушку, ежедневно близко контактируя с ней на тренировках — разве такое бывает?

Но вместо зарождения прекрасной лавстори болельщики наблюдали лишь разлад в подающем надежды дуэте. Командное золото и личная бронза на Олимпиаде в Сочи стали последними их общими наградами. На чемпионат мира — 2014 они приехали, явно понимая, что их сотрудничество подошло к концу, и в итоге не смогли пробиться на подиум. Ходили слухи, что Никита не захотел дальше кататься с Леной, так как заподозрил у неё роман с тренером, но никаких подтверждений на этот счёт не нашлось.

Реально спортсменка встречалась с баскетболистом Вячеславом Федорченко, однако это было уже после распада их дуэта с Никитой.

Конец сплетням относительно личной жизни Лены положил её роман с известным артистом балета Сергеем Полуниным. Случайное сообщение фигуристки в соцсетях взбудоражило Полунина, и он позвал её поучаствовать в своём спектакле. При личной встрече они поняли, что созданы друг для друга, и за несколько лет обзавелись тремя детишками.

Елизавета Нугуманова
Фото: РИА Новости
8 место

Елизавета Нугуманова

Яркая питерская одиночница с поистине ослепительной улыбкой Елизавета Нугуманова сражает наповал своими танцами в соцсетях и фото в купальниках. Потерявшие голову от красотки парни забрасывают её комплиментами в комментариях, мечтая подобрать ключик к её сердцу. Лизу подобная популярность не смущает, но и большого значения она ей не придаёт. Девушка наслаждается жизнью после громкого скандала, связанного с обвинениями в адрес бывшего тренера Евгения Рукавицына в жестоком обращении и чуть ли не выживании её из спорта.

К слову, с тех пор на соревнованиях она не выступает, однако никакой депрессии из-за этого у неё тоже нет. Напротив, Лиза транслирует в мир неизменно отличное настроение и периодически попадается в компании ухажёров.

В сентябре 2022-го мощный резонанс вызвал её снимок с хоккеистом Матвеем Мичковым. На нём она поцеловала Матвея в щёку, а позже у них обнаружили милую переписку в комментариях под одним из постов девушки в соцсетях. Отношения спортсмены так и не подтвердили, но не зря же Лиза признавалась: «Ни за что не выложу фотку со своей второй половинкой — разве что когда замуж буду выходить».

В бойфрендах Нугумановой числился в прошлом и Андрей Мозалёв. Считается, что они встречались ещё до скандальной истории фигуристки с тренерами, но именно Андрей тогда стал одним из немногих, кто поддержал её и рассказал, что часто видел её на катке в слезах.

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