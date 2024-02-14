Трусова или Косторная? Выбираем главную сердцеедку среди фигуристок! Рейтинг

Саша крутит уже второй роман после Игр в Пекине, а Алёна остепенилась после череды неудачливых кандидатов в супруги.

Наши фигуристки настолько красивы и обаятельны, что запросто берут в плен сердца множества болельщиков и становятся для них идеалом женственности и грации. Неудивительно, что личная жизнь прекрасных спортсменок постоянно вызывает бурный интерес! Поклонникам хочется знать, с кем они встречаются и как развиваются их отношения.

И хотя зачастую властительницы льда тщательно скрывают свои романы, это лишь стимулирует желание выявить их счастливых избранников. Кого-то буквально ловят с поличным, а кто-то сам позже делится милыми лавстори.

Некоторых фигуристок и вовсе можно смело назвать настоящими сердцеедками! Что творится на любовном фронте этих девушек, волновало и волнует фанатов не меньше, чем их спортивные и иные карьерные успехи.

Предлагаем всем вместе дружно выбрать главную сердцеедку в нашем фигурном катании. Внизу восемь очаровательных номинанток, голосуйте!

Если вы хотите поднять кого-то из участниц в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

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