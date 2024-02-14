Трусова или Косторная? Выбираем главную сердцеедку среди фигуристок! Рейтинг

Наши фигуристки настолько красивы и обаятельны, что запросто берут в плен сердца множества болельщиков и становятся для них идеалом женственности и грации. Неудивительно, что личная жизнь прекрасных спортсменок постоянно вызывает бурный интерес! Поклонникам хочется знать, с кем они встречаются и как развиваются их отношения.
И хотя зачастую властительницы льда тщательно скрывают свои романы, это лишь стимулирует желание выявить их счастливых избранников. Кого-то буквально ловят с поличным, а кто-то сам позже делится милыми лавстори.
Некоторых фигуристок и вовсе можно смело назвать настоящими сердцеедками! Что творится на любовном фронте этих девушек, волновало и волнует фанатов не меньше, чем их спортивные и иные карьерные успехи.
Предлагаем всем вместе дружно выбрать главную сердцеедку в нашем фигурном катании. Внизу восемь очаровательных номинанток, голосуйте!
- Если вы хотите поднять кого-то из участниц в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что кто-то должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Александра Трусова
До Олимпиады в Пекине Александра Трусова уверяла, что её не интересуют отношения с парнями, но зато теперь в её личной жизни вовсю кипят страсти. Вернувшись из Поднебесной с олимпийским серебром, она впустила в своё сердце Марка Кондратюка. Ребята не захотели прятаться от поклонников, поэтому все быстро поняли, что они встречаются. Во время же совместного отдыха в Дубае фигуристы официально подтвердили роман, выставив в соцсетях романтичные фото. С тех пор Саша и Марк открыто демонстрировали чувства на публике и спокойно целовались в ледовых шоу.
На крыльях любви они парили больше года, но прошлым летом между ними заподозрили трещину. Фанаты до последнего надеялись, что спортсмены по-прежнему вместе или хотя бы просто решили отдохнуть друг от друга.
Однако у Саши уже появился новый возлюбленный — питерский одиночник Макар Игнатов. В конце января их застукали за поцелуем на чемпионате Санкт-Петербурга, а недавно болельщики видели, как они вместе покидали Центр фигурного катания Тутберидзе. Саша выступала там с показательной программой на турнире «Битва школ» и каталась, между прочим, под песню «Любовь, похожая на сон».
Алёна Косторная
Это сейчас Алёна Косторная — заботливая и верная жена Георгия Куницы. Но до того, как они стали кататься вместе в ледовых шоу, а позже образовали спортивную пару, Алёна не отличалась постоянством в амурных делах. В интервью чемпионка Европы рассказывала, что довольно быстро теряла интерес к прежним парням, да и её родители были от них не в восторге.
Личности бывших кавалеров Алёна не раскрывала, но поклонники приписывали ей много романов. На роль бойфренда взбалмошной фигуристки назначали Алексея Ерохова — с ним она когда-то каталась у Тутберидзе; блогера Андрея Лапушкина — одно время её довольно часто видели в его компании; Артура Даниеляна, так как они сделали парные татуировки; и даже Марка Кондратюка — поводом послужило посещение Алёной выставки его картин летом 2021-го.
Ни с кем из них, правда, отношения у спортсменки не подтвердились, а имена реальных экс-ухажёров, скорее всего, так и останутся секретом. Впрочем, главное, что Алёна в конце концов обрела истинную любовь в лице Гоши и теперь кайфует от супружеской жизни.
Елизавета Туктамышева
Елизавету Туктамышеву не зря называют «шальной императрицей». Она умеет вызвать пожар во время проката и не стесняется устроить стриптиз в образе стюардессы. Мужчины, в свою очередь, зовут Лизу замуж, приходя с соответствующими плакатами на её выступления. Девушка к такому вниманию относится спокойно и не торопиться пускаться в семейную жизнь. Карьера на данный момент у неё на первом месте, но и от одиночества она не страдает.
Прежде фигуристка открыто встречалась с коллегой по группе Алексея Мишина Андреем Лазукиным, однако их пара в итоге внезапно распалась. После этого Лиза не была замечена ни с кем в романах, но её невероятно чувственное и женственное катание, казалось, всё равно имело некую романтическую подпитку. Не исключено, что кто-то упорно добивался её расположения, однако она не стремилась ни к чему серьёзному.
А вот сейчас Лиза наконец-то позволила себе вновь поддаться чарам Купидона. Несмотря на плотный график, в её буднях нашлось место для бойфренда, но делиться подробностями личного счастья она не спешит.
«Свободно ли сердце? Ответ такой же. Нет. Ну, он мужчина. И на этом давайте оставим эту тему», — ответила Туктамышева в YouTube-шоу «Дисциплина».
Евгения Медведева
Евгения Медведева долго хранила личную жизнь под завесой тайны, а после завершения карьеры шокировала признанием, что у неё был роман до Олимпиады в Пхёнчхане. Почти два года с 16 до 18 лет она пребывала в сладостных любовных грёзах и верила, что чувства молодого человека не уступают по силе её чувствам. К сожалению, сразу после Игр этот парень решил, что им пора расстаться. Разрыв получился болезненным и серьёзно задел Женю.
«Почти два года были вместе, и после вот этого я чуть не вздёрнулась нафиг!» — делилась Медведева на YouTube-канале «Макарена».
До ухода из спорта Женя больше не пускалась в любовные авантюры, а затем разыграла роман с тиктокером Даней Милохиным в «Ледниковом периоде». Возможно, какая-то искра между ними действительно проскочила, однако разгореться до пламени ей было не суждено.
Настоящим же подарком судьбы стала для двукратной чемпионки мира встреча с парником Дмитрием Чигирёвым. Они долго скрывали отношения, но прошлым летом Женя опубликовала трогательное видео, как они обнимаются и целуются на берегу моря.
Новый любимый постоянно носит девушку на руках и делает её бесконечно счастливой. Воспоминания о юношеской любви вызывают у неё отныне только улыбку. В своём шоу «Бес комментариев» она даже посмеялась, что её бывший недавно развёлся после трёх месяцев брака. Многие сочли это, кстати, намёком, что Женя встречалась не с кем иным, как с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.
Александра Степанова
Богиню наших танцев на льду Александру Степанову всегда считали одной из самых желанных спортсменок. При этом большинство почитателей девушки полагало, что её сердце давно и прочно принадлежит партнёру Ивану Букину. Фигуристы действительно очень правдоподобно демонстрировали страсть на льду и неоднократно на глазах у всех целовались. Поверить, что они просто друзья, было невозможно, но, как выяснилось, их увлечение друг другом драматично не совпало по времени. Когда Ваня собрался с духом признаться в чувствах Саше, её влюблённость успела сойти на нет и реанимации не подлежала.
Внимательные фанаты также прочили в женихи девушке другого фигуриста-танцора — Игоря Ерёменко. Молодых людей часто видели вместе, к тому же они ездили в совместный отпуск. Каково же было удивление болельщиков, когда Саше сделал предложение совсем не известный парень. На шоу Авербуха летом 2022-го он вышел на лёд с огромным букетом и на коленях преподнёс избраннице кольцо. Оказалось, это был племянник Светланы Соколовской Влад Малинов.
В конце февраля Саша и Влад стали родителями ангельской малышки, которую назвали Кирой, но пышную свадьбу пока не играли либо умудрились полностью скрыть торжество от СМИ и болельщиков.
Алина Загитова
Роковая красотка Алина Загитова покоряет разом множество мужских сердец, стоит ей появиться на льду. Нет сомнений, что воздыхатели заваливают её вниманием и ломают голову, как же покорить олимпийскую чемпионку. Сделать это, безусловно, непросто, но ради такой девушки точно стоит приложить максимум усилий.
При всей востребованности у сильного пола Алина тем не менее старается оберегать происходящее на любовном поприще от бдительной публики. В основном ей это удаётся, но теорий о её романах за несколько лет набралось приличное количество.
Так, в женихах фигуристки отмечали целых трёх хоккеистов: Кирилла Капризова, Александра Романова и Дмитрия Воронкова. Фон вокруг последнего был особенно мощным. О потенциальном романе свидетельствовали постоянные появления Алины на матчах «Ак Барса», за который выступает Воронков, а также выставление ими в соцсетях фотографий и видео из одних и тех же мест. Сам хоккеист подтверждал, что общался с Алиной, но якобы только чуть-чуть. Летом же 2022-го пошли слухи об их расставании.
Как бы там ни было, осенью того же года Алина скромно подтвердила в кулинарном шоу Ляйсан Утяшевой, что её сердце, возможно, занято. Кем — загадка, но этому человеку очень повезло.
Елена Ильиных
Пока Елена Ильиных выступала в танцах на льду с Никитой Кацалаповым, между ними постоянно полыхало грандиозное пламя. Многие полагали, что парень влюблён в партнёршу и страдает от ревности. Не запасть на шикарную девушку, ежедневно близко контактируя с ней на тренировках — разве такое бывает?
Но вместо зарождения прекрасной лавстори болельщики наблюдали лишь разлад в подающем надежды дуэте. Командное золото и личная бронза на Олимпиаде в Сочи стали последними их общими наградами. На чемпионат мира — 2014 они приехали, явно понимая, что их сотрудничество подошло к концу, и в итоге не смогли пробиться на подиум. Ходили слухи, что Никита не захотел дальше кататься с Леной, так как заподозрил у неё роман с тренером, но никаких подтверждений на этот счёт не нашлось.
Реально спортсменка встречалась с баскетболистом Вячеславом Федорченко, однако это было уже после распада их дуэта с Никитой.
Конец сплетням относительно личной жизни Лены положил её роман с известным артистом балета Сергеем Полуниным. Случайное сообщение фигуристки в соцсетях взбудоражило Полунина, и он позвал её поучаствовать в своём спектакле. При личной встрече они поняли, что созданы друг для друга, и за несколько лет обзавелись тремя детишками.
Елизавета Нугуманова
Яркая питерская одиночница с поистине ослепительной улыбкой Елизавета Нугуманова сражает наповал своими танцами в соцсетях и фото в купальниках. Потерявшие голову от красотки парни забрасывают её комплиментами в комментариях, мечтая подобрать ключик к её сердцу. Лизу подобная популярность не смущает, но и большого значения она ей не придаёт. Девушка наслаждается жизнью после громкого скандала, связанного с обвинениями в адрес бывшего тренера Евгения Рукавицына в жестоком обращении и чуть ли не выживании её из спорта.
К слову, с тех пор на соревнованиях она не выступает, однако никакой депрессии из-за этого у неё тоже нет. Напротив, Лиза транслирует в мир неизменно отличное настроение и периодически попадается в компании ухажёров.
В сентябре 2022-го мощный резонанс вызвал её снимок с хоккеистом Матвеем Мичковым. На нём она поцеловала Матвея в щёку, а позже у них обнаружили милую переписку в комментариях под одним из постов девушки в соцсетях. Отношения спортсмены так и не подтвердили, но не зря же Лиза признавалась: «Ни за что не выложу фотку со своей второй половинкой — разве что когда замуж буду выходить».
В бойфрендах Нугумановой числился в прошлом и Андрей Мозалёв. Считается, что они встречались ещё до скандальной истории фигуристки с тренерами, но именно Андрей тогда стал одним из немногих, кто поддержал её и рассказал, что часто видел её на катке в слезах.