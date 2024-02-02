Не на одной орбите. Трусова закрутила роман с фигуристом из Питера: крутая лавстори!

Теперь нет сомнений, что яркий роман с Марком Кондратюком остался для Александры Трусовой в прошлом. Серебряная медалистка Олимпиады в Пекине обзавелась новым бойфрендом, и влюблённую пару уже застукали за поцелуем!

Выбор Русской ракеты вновь пал на коллегу по ледовому цеху: её сердце покорил 23-лётний фигурист Макар Игнатов, которого болельщики часто именуют секс-символом нашего мужского одиночного вида. Высокий брюнет с выразительными глазами тренируется под руководством Евгения Рукавицына в Санкт-Петербурге, поэтому отношения ребята вынуждены строить на расстоянии.

Впрочем, для настоящей любви несколько сотен километров — вовсе не преграда, и Саша с Макаром уверенно это подтверждают.

Кондратюк — отныне бывший

Больше года длилась красивая лавстори Александры Трусовой и Марка Кондратюка, трогая их фанатов по всему миру. Спортсмены очень сблизились на Олимпиаде в Пекине, но стали встречаться несколько позже. Перемены в личной жизни они изначально не афишировали, однако бдительные поклонники регулярно ловили их вместе и успели ласково прозвать «Трусотюками». На отдыхе в Дубае весной 2022-го Саше и Марку надоела постоянная слежка, поэтому они открыли свои отношения, опубликовав в соцсетях фото в обнимку и подписью в виде сердечка.

С тех пор роман фигуристов развивался стремительно. Саша даже покинула «Хрустальный» и ушла в ЦСКА к Светлане Соколовской, у которой тренируется Марк. Конечно, прославленная квадистка не назвала причиной перехода желание чаще быть рядом с любимым, но большинство догадывалось, что всё-таки это сыграло отнюдь не последнюю роль в её внезапном прощании с Тутберидзе.

Александра Трусова и Марк Кондратюк Фото: Из личного архива Трусовой

Влюблённые почти не расставались: жили и тренировались вместе, ездили на одни и те же этапы Гран-при России, ходили за ручку на светские тусовки и выступали в шоу Плющенко, где не стеснялись целоваться на публике. Казалось, дело уверенно движется к свадьбе. Особенно на фоне романтичного путешествия в Таиланд и выпуска Сашей песни «Два крыла» со словами в припеве: «Только с ним я жива!»

Однако ещё до старта текущего сезона от нежностей юной пары не осталось и следа. Болельщики сразу заподозрили неладное, но до последнего надеялись, что дело не в разрыве. Может, решили оградить личную жизнь от чужого внимания или в крайнем случае захотели сделать небольшую паузу друг от друга? Тем более официально о расставании Саша и Марк не объявляли, так что многие фанаты априори считали их по-прежнему вместе.

Как выяснилось, «Трусотюков» всё-таки больше не существует. Саша завела другого молодого человека и уже парит с ним на крыльях любви.

Игнатов растопил сердце Снегурочки

Пока Марк Кондратюк отчаянно состязался и укрощал четверной лутц на наших соревнованиях в этом сезоне, Александра Трусова активно выступала в ледовых шоу Евгения Плющенко и привыкала к новым сказочным принцам. Так, в «Русалочке» роль её возлюбленного досталась Евгению Семененко. Многие отметили, что с двукратным чемпионом России она отлично смотрится вместе.

Но растопить сердце спортсменки после расставания с Кондратюком удалось, вопреки ожиданиям, не титулованному Жене, а не завоевавшему никаких громких званий Макару Игнатову. С ним она весьма убедительно изображала любовь в сказке «Снегурочка» во время новогодних праздников, и теперь понятно, что тёплые чувства ребят на льду были реальны.

Александра Трусова и Макар Игнатов в шоу «Снегурочка» Фото: Из личного архива Трусовой

Не привлекать внимание новоиспечённой паре помогало ошибочное убеждение болельщиков, что у Макара есть девушка по имени Лера. Она действительно была, но в том-то и дело, что в прошлом. Не слишком, правда, далёком. В октябре Первый канал публиковал милое видео, как Макар и Лера готовят у себя дома. Как говорится, ничто не предвещало беды. Хотя идеальная картинка на экране далеко не всегда соответствует жизни.

Как бы то ни было, сейчас Макар наверняка очень счастлив в отношениях с Сашей. Как именно они стали встречаться, неизвестно, но, вероятно, этому способствовала подготовка к выступлениям в шоу. Ранее они тоже знали друг друга и пересекались на сборах в межсезонье. Вот только мыслями Русской ракеты тогда ещё владел Кондратюк. Бывшие влюблённые как раз предвкушали поездку в Таиланд.

Связь же Саши и Макара рассекретилась 28 января. В тот день она приехала поддержать его на чемпионате Санкт-Петербурга и вряд ли рассчитывала, что за ней устроят настоящую слежку. Когда Макара награждали за третье место, она заботливо держала его куртку за бортиком, а после церемонии он быстро благодарно чмокнул её, положившись на приглушённое освещение. Естественно, их всё равно засняли на камеру, и короткий ролик в плохом качестве от телеграм-канала «Невская фигурка» взорвал соцсети!

«Ты — Москва, я — Питер»

У Макара нет солидного багажа медалей с престижных международных турниров, в отличие от Саши. Его главные достижения на данный момент — серебро чемпионата России — 2021 и два золота финала Кубка России. На чемпионаты Европы, мира и Олимпийские игры он никогда не ездил. Но, возможно, головокружительный успех избранницы его вдохновит и поможет сделать мощный рывок, несмотря на жёсткую конкуренцию в нашей мужской одиночке. Фигурист он довольно перспективный: владеет четверным тулупом, четверным сальховом и четверным риттбергером. Проявить на максимум ему не даёт, к сожалению, отсутствие стабильности на стартах.

Догонять Сашу по количеству регалий ему, безусловно, необязательно. На любовном фронте куда важнее огонь страсти, взаимопонимание и готовность идти на уступки друг другу. А так как Макар старше на четыре года, жизненный опыт должен подсказать ему, как сохранить гармонию, встречаясь с такой яркой личностью, как Русская ракета.

Александра Трусова Фото: Из личного архива Трусовой

Серьёзным испытанием для них может обернуться расстояние. У Саши вся жизнь сосредоточена в Москве, а Макар тренируется в родном Санкт-Петербурге у Евгения Рукавицына, и непохоже, что он спешит перейти в какой-нибудь столичный клуб. С другой стороны, необходимость преодолевать сотни километров делает каждое свидание особенным и усиливает во сто крат радость от долгожданной встречи.

Пока Саша с Макаром прекрасно справляются с разлукой и не унывают, как в популярной песне: «Ты — Венера, я — Юпитер, ты — Москва, я — Питер». Их лавстори лишь начинает набирать обороты, а двум горящим сердцам не страшны никакие преграды.