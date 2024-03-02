«Я просто сейчас умру!» Команда Туктамышевой выиграла в безумном баттле элементов

Новое испытание для фигуристов на Кубке Первого канала заставило всех переживать. Как дела у сборных Щербаковой и Загитовой?

Кубок Первого канала в этом году претерпел большие изменения. Организаторы добавили несколько новых конкурсов, в которых фигуристы должны будут проверить себя на силу, скорость и выносливость. Одним из таких непростых испытаний стал баттл элементов, в котором все три команды, состав которых тщательно подбирался капитанами, боролись за лидерство.

Несмотря на то что все поработали на славу, Елизавета Туктамышева оказалась сильнее как стратег, нежели Анна Щербакова и Алина Загитова. Её спортсмены блестяще справились со всеми сложными элементами, но при этом заставили Императрицу переживать. В какой-то момент у неё чуть не сдали нервы!

Чьи нервы и мышцы крепче — танцоры и парники соревновались на время

Необычное шоу началось с соревнований у спортивных пар. Первым заданием для них стало выполнение тодеса. Фигуристы должны были сделать как можно больше оборотов. От белой команды на лёд вышли Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, за синих выступали Елизавета Осокина и Артём Грицаенко, за красных — Юлия Артемьева и Алексей Брюханов. Представителям сборной Алины Загитовой удалось сделать пять и три четверти оборота, подопечным Анны Щербаковой — 4,5 оборота, а коллегам Елизаветы Туктамышевой — четыре и три четверти.

Во время вращательной поддержки на одной руке также лучшими оказались Хабибуллина/Княжук — они делали элемент на протяжении 24,8 секунды (самый продолжительный результат). Артемьева и Брюханов справились за 21,4 секунды, а Осокина/Грицаенко продержались чуть меньше — 16,9 секунды.

Следующий раунд был предназначен для танцевальных дуэтов. Белую команду представляли Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, синюю — Софья Шевченко и Андрей Ежлов, от красных вышли Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Им всем предстояло выполнить твиззлы и поддержки по дуге. В первом конкурсе вперёд вырвались Софья и Андрей, их результат — 12,2 секунды. Екатерина и Евгений завершили со счётом 9,6 секунды, а Софья и Даниил чуть отстали — 9,3 секунды.

Софья Шевченко и Андрей Ежлов Фото: РИА Новости

Со вторым элементом лучше всех справились красные — примерно 32 секунды. Синие тоже отлично выступили — около 30 секунд. Представители белых завершили исполнение поддержки на 21-й секунде.

Нереальная гонка с прыжками заставила Туктамышеву переживать

Высокая конкуренция держалась на протяжении всего турнира, поэтому следующее испытание — прыжковая эстафета — было очень важным. Суть его состояла в том, что выбранные капитанами участники друг за другом исполняют тройные прыжки (тулуп, сальхов, риттбергер, флип, лутц и аксель) на скорость.

Первой в игру вступила команда Елизаветы Туктамышевой. Юлия Артемьева блестяще справилась с тулупом, а вот её партнёру Алексею Брюханову пришлось переделывать прыжок (сначала он сделал два оборота вместо трёх), что заняло больше времени. Лев Лазарев приземлил риттбергер, а Лидия Плескачёва — флип. Алиса Двоеглазова сдюжила с лутцем. Последним триксель сделал Арсений Федотов. За него Елизавета Туктамышева переживала больше всех, она активно подгоняла своих спортсменов, её явно переполняли эмоции:

«Я просто сейчас умру!» — выдохнула она после окончания эстафеты, а потом назвала свою команду лучшей, несмотря на то что они справились за 1 минуту 4 секунды.

Подопечные Алины Загитовой всё выполнили безошибочно. Маргарита Базылюк сделала тулуп, Илья Княжук — сальхов, Наталья Хабибуллина — риттбергер, а Роман Савосин — флип. Алина Горбачёва приземлила лутц, Марк Кондратюк завершил трикселем. На всё у них ушло 56,3 секунды.

Казалось бы, подобный результат сложно перебить, но участники под руководством Анны Щербаковой очень пытались и навязали борьбу. Елизавета Осокина и Артём Грицаенко исполнили тулуп и сальхов соответственно. Даниил Самсонов не раздумывая прыгнул риттбергер, а Аделия Петросян — флип. Дарья Садкова выбрала для себя лутц, в то время как Петру Гуменник достался триксель. Лишь одна десятая секунды отделила эту команду от победы! Синие справились за 56,4 секунды.

Кондратюк и Базылюк с параллельным квад-сальховом и безумная эстафета

Было отдельное задание и для одиночников. Параллельные прыжки должны были сделать по две пары от каждой команды. У красных Арсений Федотов и Лев Лазарев сделали четверной лутц и получили 14,03 балла. Лидия Плескачёва и Алиса Двоеглазова за классный тройной лутц получили 21,35 балла. От белых на лёд вышли Марк Кондратюк и Маргарита Базылюк, исполнившие четверной сальхов, их результат был 12,80 балла. Алина Горбачёва и Роман Савосин сделали тройной лутц не очень параллельно, но получили 18,46 балла. У синих был состав такой: Аделия Петросян и Дарья Садкова, Пётр Гуменник и Даниил Самсонов. Девушки прыгнули тройной лутц, но не слишком успешно — 6,96 балла. Молодые люди справились лучше с четверным сальховом — 18,91 балла.

Аделия Петросян Фото: РИА Новости

Последним конкурсом стала эстафета, но уже без прыжков, а с техничным исполнением шагов — «ёлочки», «фонариков», «змейки» и других. Представители всех дисциплин — одиночных видов, танцев на льду и спортивных пар — принимали участие. Скорость выполнения задания поражала. Понадобился даже фотофиниш для двух из трёх команд, но в итоге впереди оказалась сборная Елизаветы Туктамышевой.

В баттле элементов сильнее всех оказались красные. Они заработали 15 баллов. У синих — 14 баллов, а у белых — 13. Но это не единственная победа команды Императрицы, результаты баттла пошли в общий зачёт: красные получили +10 очков и перед стартом коротких программ мужчин и женщин имели в резерве 29 очков. Синим прибавили девять очков, итого — 28. Белые заполучили восемь очков, в сумме — 24. Интрига закрутилась не на шутку.