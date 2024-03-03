Туктамышева выиграла у Загитовой конкурс интеллекта, а болельщики шнуровали коньки!

Из сезона в сезон наша федерация фигурного катания модернизирует свои же новые турниры, придумывая интересные фишки, которых не было ранее. Это удалось на прыжковом чемпионате (не без минусов, но они не были значительными), а сейчас повторяется на Кубке Первого канала.

Помимо трёх команд с тремя капитанами (Алиной Загитовой, Анной Щербаковой и Елизаветой Туктамышевой), в программе турнира появились беспрецедентные этапы и ивенты. В первый соревновательный день состоялся необычный баттл элементов и очень зашёл болельщикам.

В капитанском конкурсе победила Туктамышева

На второй день, помимо произвольных программ, были запланированы конкурс капитанов и челлендж с болельщиками. Немного смущало, что заранее не были опубликованы никакие правила – пожалуй, и болельщикам, и журналистам было бы интересно попредвкушать состязание Алины, Анны и Елизаветы с более точными вводными.

Но перед стартом капитанского конкурса уточнения наконец последовали. Прославленным фигуристкам предстояло посоревноваться в:

мастерстве катания,

интеллектуальном конкурсе,

сборе игрушек со льда.

Анна Щербакова до сих пор не поборола травму, поэтому в двух дисциплинах – первой и третьей – её заменила полная тёзка из танцев на льду.

Проверка мастерства катания началась с полосы препятствий – участницам и их командам следовало объехать на коньках препятствия максимально быстро, ничего не задев. Из капитанов первой преодолела полосу препятствий, ничего не задев, Алина Загитова. Елизавета Туктамышева пришла второй, а Щербакова-младшая — третьей.

Но подсчёт проходил именно по результату всех фигуристов, так что третье место заняла «синяя» команда Щербаковой, второе — «белая» команда Загитовой, а первое — «красная» сборная Туктамышевой. Арбитры отметили, что «красные» отличились особой чистотой.

Елизавета Туктамышева и Александр Самарин Фото: РИА Новости

Интеллектуальный конкурс заключался в проверке знаний капитана о своей команде. Максим Траньков задавал девушкам вопросы об их фигуристах, и нужно было дать как можно больше правильных ответов за одну минуту.

Щербакова верно ответила на пять вопросов, Загитова – на семь, Туктамышева – на восемь! Лиза обошла соперниц и в конкурсе по сбору игрушек, одержав уже вторую победу в нестандартном соревновании.

Трансляции Кубка Первого канала по фигурному катанию доступны в Okko.

Загитова отыгралась в челлендже болельщиков!

Для челленджа с болельщиками в специально отведённый бокс вызвали троих зрителей. За Туктамышеву выступал юноша, за Загитову и Щербакову – девушки. Конкурсы снова поделились на три этапа:

кто я? (капитаны без слов показывали болельщикам фигуристов из своей команды);

правда/неправда (болельщики должны были угадать правдивость факта о своём капитане);

коньки Грицаенко (шнурование коньков на скорость).

С первым конкурсом успешнее всех справилась Анна Щербакова – ей удалось показать болельщице семерых фигуристов! У Алины и Лизы получилось чуть хуже – по четыре. Зато поклонник Туктамышевой отличился во втором раунде, правильно ответив аж на 12 вопросов о Елизавете!

Наконец, в конкурсе по скоростному шнурованию победу одержала команда Загитовой. Максим Траньков неоднократно подшучивал над Артёмом Грицаенко, для которого случай со шнурком на чемпионате России стал роковым, а Михаил Коляда дал ребятам быстрый мастер-класс по этому непростому занятию.

Трансляции Кубка Первого канала по фигурному катанию доступны в Okko.

По сумме всех соревнований лучшей командой в челлендже болельщиков стала команда Алины Загитовой.