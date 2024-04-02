Заработок японки в два раза больше, чем у Петросян! Рейтинг призовых зарубежных фигуристов

Недопуск наших фигуристов на международные старты всё-таки бьёт по их кошелькам, несмотря на все старания Федерации фигурного катания России (ФФККР). Лучшие спортсмены не только остаются без титулов и медалей главных турниров планеты, но и теряют потенциальный заработок.

Особенно обидно, разумеется, за наших девушек и спортивные пары, которые точно могут полностью захватить пьедесталы чемпионатов Европы и мира. Разве справедливо, что не владеющие ни одним ультра-си одиночницы обгоняют по призовым Аделию Петросян, в арсенале которой несколько квадов и тройной аксель? А Анастасия Мишина и Александр Галлямов, почти всегда идеально выступающие на стартах, куда меньше заработали за этот год, чем ведущие зарубежные пары?

Очень обидно, что денежные премии наших ребят даже рядом не стоят с призовыми той же бельгийки Луны Хендрикс. С трудом прыгающая каскады три — три чемпионка Европы обогатилась на $ 95 тыс., ни разу не выдав два чистых проката на одном старте: это свыше 8,76 млн рублей!

Сколько и кто ещё заработал из зарубежных фигуристов в этом сезоне? О самых богатых рассказываем в инфографике «Чемпионата».

Где зарабатывали зарубежные фигуристы

При подсчёте призовых иностранных фигуристов учитывались их заработки на наиболее крупных и известных соревнованиях. Одно из них — командный турнир Japan Open, с которого когда-то на максимальном позитиве начинали соревновательный год Алина Загитова и Александра Трусова. В рамах этих состязаний встречаются команды Японии, Европы и Америки, по четыре человека в каждой. Денежный фонд очень солидный: за первое место — $ 80 тыс. на команду, за второе — $ 60 тыс., за третье — $ 40 тыс. То есть один участник гарантированно получает минимум $ 10 тыс. — это более 920 тысяч рублей по текущему курсу валют. Катают при этом на Japan Open только произвольные программы. Естественно, выступить на столь заманчивом коммерческом турнире — отличная перспектива.

В этом сезоне на Japan Open выиграла команда Японии в составе Каори Сакамото, Сатоко Мияхары, Кадзуки Томоно и Косиро Симады. Команда США в составе Изабо Левито, Мэрайи Белл, Ильи Малинина и Джейсона Брауна взяла серебро. Луна Хендрикс, Кимми Репонд, Кевин Аймоз и Морис Квителашвили из команды Европы — бронзу.

В чемпионской серии Гран-при, проходящей под эгидой международного союза конькобежцев (ISU), в отличие от российского аналога, денежные премии предусмотрены с первого по пятое место. У нас поощряют лишь медалистов. Суммы на международке тоже значительно выше: за первое место — $ 18 тыс., за второе — $ 13 тыс., за третье — $ 9 тыс., за четвёртое — $ 3 тыс., за пятое — $ 2 тыс. Для сравнения: победителям российского этапа полагается 500 тысяч рублей, а обладатели бронзы на Гран-при ISU зарабатывают в переводе на рубли более 830 тысяч!

Илья Малинин Фото: International Skating Union via Getty Images

Очевидно, что и в финале Гран-при ISU жалованье больше, чем на Спартакиаде сильнейших, которая заменила в этом году финал российской серии. Призовыми там обеспечивают всех шестерых финалистов: за первое место — $ 25 тыс., за второе — $ 18 тыс., за третье — $ 12 тыс., за четвёртое — $ 6 тыс., за пятое — $ 4 тыс., за шестое — $ 3 тыс.

На чемпионатах Европы и чемпионате четырёх континентов, как ни странно, победителям в женском и мужском одиночном видах платят меньше, чем у нас за золото чемпионата России (2,5 млн рублей). Но зато премии на Европе и четырёх континентах вручают с первого по шестое место, а не ограничиваются тройкой сильнейших.

И, что важнее, у спортивных пар и танцевальных дуэтов вознаграждение больше, чем у одиночников, так как предполагается, что они поделят его пополам: за первое место — $ 21 тыс. у мужчин и женщин и $ 30 тыс. у пар и танцоров; за второе — $ 16 тыс. у мужчин и женщин и $ 20 тыс. у пар и танцоров; за третье — $ 11 тыс. у мужчин и женщин и $ 12 тыс. у пар и танцоров; за четвёртое — $ 7 тыс.у мужчин и женщин и $ 10 тыс.у пар и танцоров; за пятое — $ 5 тыс. у мужчин и женщин и $ 7 тыс. у пар и танцоров; за шестое — $ 3 тыс. у мужчин и женщин и $ 5 тыс. у пар и танцоров.

Чемпионат мира — ожидаемо самый денежный старт, и на нём также призовые получают спортсмены, занявшие с первого по шестое место, а ставка спортивных пар и танцевальных дуэтов выше, чем у одиночников: за первое место — $ 64 тыс. у мужчин и женщин и $ 90 тыс. у пар и танцоров; за второе — $ 47 тыс. у мужчин и женщин и $ 65 тыс. у пар и танцоров; за третье — $ 33 тыс. у мужчин и женщин и $ 45 тыс. у пар и танцоров; за четвёртое — $ 19 тыс. у мужчин и женщин и $ 26 тыс. у пар и танцоров; за пятое — 11 у мужчин и женщин и $ 16 тыс. у пар и танцоров; за шестое — $ 8 тыс. у мужчин и женщин и $ 10 тыс. у пар и танцоров.

Призёры чемпионата Европы — 2024 Фото: International Skating Union via Getty Images

Кроме того, в этот раз на чемпионате мира в Монреале устроили своеобразную битву фигуристов на гала-шоу. Голосованием зрителей на трибунах определили три лучшие показательные программы. Больше всех публике понравилось выступление француза Адама Сяо Хим Фа, второе место было отдано японцу Сёме Уно, а третье — новым чемпионам мира в парном катании канадцам Динне Стелатто-Дудек/Максиму Дешаму. За классные постановки их поощрили $ 5 тыс., $ 3 тыс. и $ 2 тыс. соответственно.

Каори Сакамото заработала в два раза больше Аделии Петросян

У женщин из иностранных одиночниц самые высокие заработки в этом сезоне показала японка Каори Сакамото. Она выиграла абсолютно все ключевые турниры и пополнила денежный счёт на $ 145 тыс., что близко к 13,4 млн рублей. У лидера нашей женской сборной Аделии Петросян — около 6,25 млн рублей. Разница фактически в два раза. Каори, безусловно, классная фигуристка и в отсутствие наших по праву в третий раз подряд завоевала титул лучшей фигуристки планеты. Тем не менее обидно осознавать, что Аделия со всеми многочисленными ультра-си получает за успехи на соревнованиях меньше.

Значительно опередила по заработкам воспитанницу Этери Тутберидзе и американка Изабо Левито. Девушка откровенно не блистала большую часть сезона, с трудом выкатывая необременённый четверными прыжками или тройным акселем контент. И всё же она сумела выиграть серебро чемпионата мира, а также золото и серебро на этапах Гран-при. Призовые Изабо составили $ 97 тыс. — около 8,95 млн рублей.

Свежая чемпионка Европы бельгийка Луна Хендрикс за весь сезон откаталась чисто один раз — в короткой программе на чемпионате мира. В остальных случаях она как минимум что-то не докручивала. Но никакие беды не помешали ей обогатиться на $ 95 тыс. — более 8,76 млн рублей. И ведь на чемпионате мира у Луны — четвёртый результат без медали.

Немного уступила Аделии Петросян по зарплате кореянка Ким Чхэ Ён. Но именно сущие крохи. Второе и четвёртое места на этапах Гран-при, серебро чемпионата четырёх континентов и бронза чемпионата мира принесли ей $ 65 тыс. Это примерно 6 млн рублей, но, в отличие от Аделии Ким, не выиграла ни одного крупного турнира. А ещё она уверенно опередила по заработкам всех остальных наших девушек, в том числе Ксению Синицыну и Софью Муравьёву (у них около 4,6 и 3,8 млн рублей соответственно).

Вряд ли кто-то сомневается, что наша грациозная и музыкальная Анна Фролова чем-то хуже бельгийки Нины Пинзаррон. Но мастерство Ани почему-то обеспечило ей 2,85 млн рублей, а Нине — $ 37 тыс.: более 3,4 млн рублей. Японка Хана Ёсида хотя бы оправдала свои $ 33 тыс. (примерно 3 млн рублей) постоянным риском с тройным акселем.

Сравнение заработков остальных наших фигуристок с зарубежными вызывает ещё больше печали. У замыкающей десятку богатейших иностранных одиночниц японки Монэ Тибы — $ 21 тыс. (около 1,93 млн рублей), а у Ксении Гущиной, замыкающей десятку наших богатейших спортсменок — всего 637,5 тысячи рублей.

Лидеры по призовым среди зарубежных женщин-одиночниц Фото: «Чемпионат»

Бывшей россиянке Анастасии Губановой, представляющей сборную Грузии, совсем немного не хватило, чтобы войти в десятку богатейших зарубежных одиночниц. С призовыми в размере $ 16 тыс. (более 1,47 млн рублей) она занимает 11-ю позицию.

Высокие заработки иностранных одиночников

Зарубежные мужчины-одиночники, конечно, тоже обогнали наших парней по заработкам в этом сезоне. Единственное поражение американца Ильи Малинина — серебро на Гран-при во Франции. Все остальные свои старты покоритель уникального четверного акселя выиграл, а на чемпионате мира учинил настоящий разгром. Если честно, то $ 135 тыс. в качестве призовых для столь крутого спортсмена — слишком мало. По текущему курсу валют это менее 12,5 млн рублей. С другой стороны, это куда больше, чем у Евгения Семененко (6,3 млн рублей), ставшего самым богатым фигуристом России.

Опережают Женю в денежном плане и японец Юма Кагияма, заработавший $ 107 тыс. (около 9,9 млн рублей), и француз Адам Сяо Хим Фа, у которого премия за соревнования составила $ 101 тыс. (более 9,3 млн рублей).

Для Сёмы Уно сезон выдался не слишком успешным, хотя на национальном чемпионате Японии он подтвердил своё лидерство. С четвёртым местом чемпионата мира и серебром двух этапов и финала Гран-при ISU он обеспечил себе $ 66 тыс. — около 6,1 млн рублей. Меньше, чем у Евгения Семененко, но заметно больше, нежели у всех остальных наших ребят.

Владислав Дикиджи с зарплатой в районе 4,09 млн рублей еле унёс ноги от ещё одного японца — Суна Сато, который пополнил денежный счёт на $ 43 тыс. (почти 3,97 млн рублей).

Марк Кондратюк и Пётр Гуменник, владеющие шикарными четверными лутцами, отстали по заработкам от уступающих им в техническом арсенале Као Миуры из Японии и Кевина Аймоза из Франции. Призовые Марка — чуть более 2,9 млн рублей, а у Петра — около 2,6 млн. Между тем Миура и Аймоз заработали по $ 35 тыс., что эквивалентно 3,2 млн рублей.

Красивое катание без четверных прыжков традиционно позволяет оставаться американцу Джейсону Брауну на коне. В том числе в денежном смысле. Благодаря Japan Open и чемпионату мира он пополнил счёт на $ 26 тыс. (2,4 млн рублей). А ведь из наших взрослых действующих спортсменов эту отметку преодолеть удалось лишь Семененко, Дикиджи, Кондратюку и Гуменнику.

Лидеры по призовым среди зарубежных мужчин-одиночников Фото: «Чемпионат»

Из экс-россиян больше всех на зарубежных турнирах заработал Михаил Шайдоров, выступающий за Казахстан — $ 14 тыс. (1,3 млн рублей). Воспитанник Этери Тутберидзе Ника Эгадзе, катаясь под грузинским флагом, повысил свой достаток на $ 6 тыс. (более 550 тысяч рублей), а азербайджанец Владимир Литвинцев выиграл $ 2 тыс. (около 185 тысяч рублей).

Наши парники потеряли много денег

Больнее всего отсутствие возможности брать призовые на международных стартах сказалось на наших ведущих спортивных парах. Страшно сравнивать доходы абсолютных лидеров российской сборной Анастасии Мишиной и Александра Галлямова с новоиспечёнными чемпионами мира — Динной Стелатто-Дудек и Максимом Дешамом из Канады: 7,9 млн рублей на двоих у Насти и Саши против $ 170 тыс. на двоих у канадцев (немногим менее 15,7 млн рублей). Разница — в два раза.

Бывший россиянин Никита Володин в паре с Минервой Хазе прекрасно защищал честь Германии и теперь поделит с партнёршей $ 113 тыс. (более 10,4 млн рублей).

Японцы Рику Миура и Рюити Кихара из-за травмы последнего смогли заработать только на чемпионате четырёх континентов и чемпионате мира, но серебро в обоих случаях помогло им максимально приблизиться к жалованью Мишиной и Галлямова: $ 85 тыс. США превышают 7,8 млн рублей.

Мария Павлова и Алексей Святченко, которые живут и тренируются в Москве, но катаются за Венгрию, едва не сравнялись по призовым с Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским. У Марии и Алексея — $ 64 тыс. (свыше 5,9 млн рублей), а у Саши и Димы — 6 млн рублей.

Третьи по заработкам среди наших спортивных пар Елизавета Осокина и Артём Грицаенко (3,42 млн рублей) имеют практически одинаковый доход с немцами Аннике Хокке и Робертом Кункелем, которые вообще-то располагаются на 10-м месте по призовым среди зарубежных спортивных пар: у них $ 37 тыс. (3,41 млн рублей).

Лидеры по призовым среди зарубежных спортивных пар Фото: «Чемпионат»

Худайбердиева и Базин озолотились за счёт домашних турниров

Нашим танцевальным дуэтам было бы сложно бороться с сильнейшими зарубежными коллегами. На место под солнцем в масштабах планеты претендуют разве что Александра Степанова и Иван Букин, но не факт, что в этом сезоне они бы сумели сразу вернуть себе лидерские позиции хотя бы на чемпионате Европы после годового перерыва.

С другой стороны, Саша и Ваня несколько лет назад стояли выше в турнирной таблице итальянцев Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, а теперь те могут похвастаться бронзой чемпионата мира и $ 124 тыс. призовых (почти 11,4 млн рублей). Заработок Саши и Вани — 6,6 млн рублей.

Нынешние двукратные чемпионы мира Мэдисон Чок и Эван Бэйтс тоже когда-то находились примерно на одном уровне со Степановой/Букиным, но сегодня их премия за сезон равняется $ 151 тыс. — около 13,9 млн рублей.

А вот то, что Елизавета Худайбердиева и Егор Базин заработали в этом сезоне больше, чем канадцы Маржори Лажуа и Захари Лага — немного забавно. Канадские танцоры заняли пятое место на чемпионате мира — это очень хороший результат, до которого Лиза с Егором всё-таки пока не дотягивают. Но зато сейчас на российских турнирах они собрали около 4,5 млн рублей, а Лажуа/Лага за рубежом — $ 45 тыс. (4,15 млн рублей). Кроме того, Лиза с Егором обошли по заработкам ещё четыре танцевальных дуэта, вошедших в десятку богатейших среди иностранных танцоров.

Лидеры по призовым среди зарубежных танцевальных дуэтов Фото: «Чемпионат»

Каори Сакамото заработала больше всех фигуристов

Общую десятку самых богатых зарубежных фигуристов возглавила японка Каори Сакамото. Американец Илья Малинин заработал на $ 10 тыс. меньше неё, так как на этапе во Франции взял серебро, а не золото, и разделил с командой США второе место на Japan Open. При этом оба не участвовали в чемпионате четырёх континентов, где победа прибавила бы к их денежному счёту ещё по $ 21 тыс.

Наибольшее представительство в рейтинге самых богатых зарубежных фигуристов оказалось за мужчинами-одиночниками — четыре спортсмена против трёх у девушек-одиночниц.

Спортивные пары и танцевальные дуэты, несмотря на увеличенные выплаты за чемпионаты Европы, четырёх континентов и мира, всё равно ожидаемо отстали от своих коллег, соревнующихся в одиночку. Необходимость делить кровные пополам отправила два самых успешных по итогам сезона танцевальных дуэта — американцев Мэдисон Чок/Эвана Бэйтса и канадцев Пайпер Гиллес/Поля Пуарье — в конец списка. Они обогнали по зарплате лишь японца Сёму Уно, хотя, в отличие от них, ему не довелось подняться на пьедестал чемпионата мира. Из парников прорваться в десятку лидеров по призовым удалось только одной паре — Динне Стеллато-Дудек/Максиму Дешаму.