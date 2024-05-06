«Он никогда раньше не пел — и он запел». Яркий перформанс Костомарова и Ягудина в Питере

В Ледовом дворце Санкт-Петербурга лучшие фигуристы нашей страны устроили большой праздник. Илья Авербух вместе с Государственным ледовым театром представил большую программу, приуроченную сразу к двум майским праздникам – Дню Труда и Дню Победы. Само же шоу состоялось в третий праздник – Пасху.

Живой вокал, яркие массовые номера, бесстрашные фигуристы-акробаты, премьеры от наших звёзд – шоу «Любимые песни о главном» получилось очень насыщенным. Как это было, рассказывает и показывает «Чемпионат».

Гвоздём первого отделения стал номер Алексея Ягудина и Романа Костомарова. Илья Авербух на пресс-подходе отметил, что идея этого номера родилась, потому что хотелось дать зрителю что-то новое и оригинальное:

Это родилось, потому что хочется идти дальше. Я слышал, как Рома пел, эта песня не может оставить равнодушным. Рома уже выходил в Санкт-Петербурге на лёд, уже был номер с Оксаной, но все думают, а что ещё? Мне кажется, чем больше своих талантов показывает человек в таких критических ситуациях… Рома — это флагман, это человек, который ведёт за собой очень многих. Он никогда раньше не пел — и он запел. Он стоит, мы все видим те протезы, на которых он стоит, он их не стесняется, показывает их, и это очень важно для многих ребят. Он стал флагманом и законодателем. Идея родилась от этого: «Давай выйдем и споём». Эта песня знаковая для Санкт-Петербурга, под неё много катался Женя Плющенко, другой великий петербуржец. Я спросил у Лёши, и он ответил: «Это здорово, мы только будем всё приумножать». Когда человек встаёт над всем, в этом есть сила.

Алексей Ягудин появился на льду после первого припева, а в концовке песни выбежал к Роману на сцену и исполнил кусочек вместе с ним.

Евгений Плющенко когда-то катался под «Город, которого нет», посвящая номер Санкт-Петербургу, Евгений Семененко исполнял трибьют самому Плющенко, а у Костомарова и Ягудина получилась совсем другая история – история о преодолении и выходе за грани возможного.

Программа шоу получилась разнообразной, потому что артисты охватили сразу несколько временны́х периодов. На льду звучали не только песни военных лет – тут тебе и номер о покорении космоса в 60-е, и «Музыка нас связала» от группы «Мираж» на дискотеке Ледового театра, и современные песни Юлии Паршуты, которая живьём пела для Елизаветы Туктамышевой и Александры Степановой с Иваном Букиным.

Интерактива в шоу добавил Матвей Ветлугин: он исполнил номер под композицию «А я милого узнаю по походке» и активно взаимодействовал со зрителями на первых рядах.

Матвей Ветлугин на шоу Ильи Авербуха Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Безусловно, были и номера под песни военных лет, возвращавшие зрителя в эпоху Великой Отечественной войны. Пётр Гуменник представил новый номер под песню из кинофильма «Офицеры», а Марк Кондратюк пролетел по льду под «День Победы». Обе композиции вживую исполнил артист Руслан Ивакин. Оригинальным вышло выступление Глеба Лутфуллина: в номере «У самовара» ему помогала его девушка Анастасия.

Удачно в канву шоу вписались и два номера с турнира шоу-программ. Оксана Домнина и Максим Шабалин повторили постановку «Тропами» под песню Пелагеи. В середине постановки Домнина снимает коньки и уже оставшееся время ходит и бежит по льду практически босая – на ногах только тонкие телесные полупальцы.

Оксана Домнина в номере «Тропами» Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Алексей Ягудин показал публике номер «Мгновения», в котором он вживую читает стихи. В этом номере у олимпийского чемпиона получился тройной тулуп – в 44 года этот элемент всё ещё стабилен. «Мгновения» плавно перетекли в финальный номер Оксаны Домниной и Романа Костомарова. Публика снова встречала пару стоя. Спектакль на льду получился насыщенным и душевным – как умеют Авербух и Петербургский ледовый театр.

Программа Авербуха в Петербурге завершила череду весенних ледовых шоу в нашей стране. Впереди – курортные летние гастроли в Сочи.