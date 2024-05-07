«Ведём себя по-пацански». В России уважают кодекс чести и не гонят фигуристов-иностранцев

Изоляция российского фигурного катания — большая проблема для развития данного вида спорта не только внутри страны, но и за рубежом. Наши специалисты признаются одними из лучших в мире, поэтому занятия с ними невероятно ценятся. На протяжении многих лет спортсмены приезжали в Россию, чтобы поработать с нашими тренерами и хореографами. И, к счастью, эта тенденция не изменилась, даже несмотря на международный бан. Об этом недавно сообщил глава ФФККР Антон Сихарулидзе.

«Я прекрасно понимаю, что такое взаимодействие тренер-ученик. Этот спортсмен становится твоим ребёнком. Мы не готовы смотреть на истерики западных коллег и вести себя так же. Будет неправильно разрывать эти взаимосвязи. Ну тренируется молодой человек или пара у нас. Если в его стране кто-то с чем-то не согласен, это не значит, что мы должны его отсюда отправить, выгнать. Те, кто тренировались здесь из наших друзей из других стран, они продолжают — их никто не дёргает, не гоняет, не предъявляет сверхусловий. По отношению к спортсменам из-за рубежа мы ведём себя по-пацански, по-человечески», — сказал он.

Антон Сихарулидзе Фото: РИА Новости

В России соблюдают кодекс чести и стараются не примешивать политику к спорту. Фигуристы-иностранцы всё ещё желанные гости на сборах наших именитых наставников. И сами спортсмены видят в этом огромную выгоду, ведь нельзя стереть страницы истории, где топовые атлеты спасали карьеры именно у российских тренеров и благодаря им зарабатывали медали крупнейших стартов.

Олимпийская чемпионка, рекордсменка Книги Гиннесса, чемпионка Европы, сменившая гражданство на российское, чемпион мира — всё это ученики Тарасовой, Москвиной, Мишина, Тутберидзе и других.

Японские фигуристки готовы даже менять гражданство

Одна из ведущих специалистов Страны восходящего солнца Миэ Хамада регулярно отправляет своих учеников на международные стажировки для обмена опытом, в том числе к российским тренерам. По словам наставницы, в нашей стране можно получить отличные технические навыки, которыми и славится её группа. Однако не только по велению Хамады японские фигуристы оказываются в России: задолго до этого спортсмены сами рвались к нашим тренерам и были готовы даже сменить ради этого гражданство.

Так поступила храбрая Юко Кавагути, восхитившаяся работой Тамары Москвиной с Еленой Бережной и Антоном Сихарулидзе. Фигуристка захотела добиться таких же впечатляющих высот, поэтому обменяла японский паспорт на российский и встала в пару с Александром Смирновым. Много трудностей пришлось пройти Юко на пути к победам — вечные травмы, недопонимания с партнёром, сложная адаптация в новой стране, — но она справилась. В итоге пара стала двукратными чемпионами Европы, заработала несколько наград с чемпионатов мира и трижды брала пальму первенства на национальном турнире.

Были и другие примеры, когда талантливые японские фигуристки работали в пределах России. Мао Асада, попавшая в Книгу рекордов Гиннесса, выполнив три тройных акселя в ходе одного соревнования, сотрудничала с великой Татьяной Тарасовой. В этот период она взяла два золота чемпионатов мира и несколько других значимых медалей. А вот Сидзука Аракава под руководством Татьяны Анатольевны лишь однажды стала чемпионкой мира, зато выиграла Олимпийские игры — формально её тренером был Николай Морозов, но за несколько месяцев до этого Аракава получала наставления от Тарасовой.

Тарасова собрала топовых фигуристов по всему миру

Татьяну Анатольевну не зря ласково называют «матерью для фигуристов» — она собрала самых перспективных спортсменов не только в России, но и во всём мире. В разное время с ней работали Брайан Жубер, Джонни Вейр, Денис Тен, Эван Лайсачек, а также Саша Коэн.

Та пришла к наставнице в надежде на усиление и получила его. В сезоне-2002/2003 Саша выиграла два из трёх этапов Гран-при в Канаде и Франции и в итоге взяла золото в финале серии. Фигуристка восхищалась работой с нашим тренером, и та отвечала ей взаимностью: отношения у них были прекрасные и более напоминали общение мамы с дочерью.

«Саша Коэн любит об этом вспоминать. Я готовила просто, но вкусно. Ей нельзя было много, она постоянно следила, чтобы не поправиться на 300 граммов. Но когда я делала индейку с яблоками и черносливом, Саша её бесконечно расхваливала. У нас был вполне русский дом. Меня не смущало, что я не говорю по-английски. С американцами, с Коэн я разговаривала на русском», — делилась подробностями того времени наставница.

Но, как и любой подросток, Коэн стала пренебрегать советами Тарасовой, из-за чего её результаты резко упали, что положило конец сотрудничеству.

Костнер спасла карьеру у Мишина, а Грассль у Тутберидзе — нет

Нынешняя икона для фигуристок, переживших юношеский период, Каролина Костнер тоже была вынуждена спасать карьеру в России. После предательства молодого человека, повлёкшего дисквалификацию фигуристки, ей пришлось искать пристанища у Алексея Мишина. Тот помог спортсменке набрать форму к соревнованиям и без страха вернуться на лёд. Из-за повышенной конкуренции с российскими звёздочками Костнер не смогла взойти на вершину, но тем не менее она завоевала две бронзы чемпионата Европы, стала четвёртой на чемпионате мира и пятой — на Олимпиаде. И всё это в 30 с лишним лет! Невероятный результат.

Мишин, как и другие наши специалисты, активно работает с иностранцами и сейчас. То мастер-класс в Мексике устроит Елизавета Туктамышева, то Евгений Семененко поедет в Италию, чтобы поставить программу у корейского хореографа. Обмен знаниями в этой группе не прекращается никогда, равно как и в команде Этери Тутберидзе, которая открыта к сотрудничеству с зарубежными спортсменами. И речь даже не про коллег-друзей из Грузии и Казахстана — на сборы к руководительнице «Хрустального» приезжал двукратный чемпион мира Сёма Уно. До приезда в Россию японец находился в упадке, зато после тренировок у Тутберидзе воспрял духом. Хотя у жёсткой наставницы ему было непросто: выматывающие тренировки, непривычная еда и строгие ограничения — Уно даже дошёл до небольшого истощения, но результат налицо.

Сёма Уно Фото: Mert Alper Dervis/Getty Images

К сожалению, судьба Даниэля Грассля оказалась куда печальнее. Итальянец приехал к Тутберидзе с надеждой стабилизировать капризные квады и подтянуть компоненты, но не смог реализовать свой потенциал из-за нарушения допинговых правил. Грасслю экстренно пришлось покинуть группу в «Хрустальном» и уехать на родину.