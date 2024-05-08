«К нам домой приходила опека». Что стало с фигуристкой, отца которой обвиняли в насилии

Мирослава Лебедева должна стать олимпийской чемпионкой, но хочет ли она? Уже в 10 лет она завершила карьеру, а через три дня вернулась.

В век, когда к фигуристам приковано внимание с ранних лет, нужно всегда быть начеку. Юные таланты вырастают в непобедимых чемпионов, вызывающих восхищение у всей страны. Правда, в погоне за большими достижениями можно потерять больше, чем приобрести.

Мирослава Лебедева ещё только на пути к медалям крупных соревнований, но её имя уже на слуху. Пару лет назад фигуристка была в центре скандала из-за своего отца и одновременно тренера. Мужчина показал на публику свою строгую сторону и нарвался на обвинения в насилии. Он критиковал спортсменку за лишний вес, заставлял тренироваться сквозь боль и, возможно, сам переходил грань физического контакта.

В итоге Мирослава ушла из спорта в 10 лет. Но через три дня вернулась. Что произошло?

Скандал из-за «тирании» отца и критика за лишний вес

Мирослава Лебедева пополнила список популярных фигуристок из «Хрустального». Правда, маленькая девочка, хоть и талантлива, у всех на слуху не благодаря своим успехам на льду, а ауре мрачного опасения, витающей вокруг неё. Поклонники спортсменки переживают за её самочувствие, ведь она находится в довольно трудном положении: её папа самостоятельно тренирует её и при этом не нежничает.

В межсезонье 2023 года в мире фигурного катания разгорелся скандал из-за жёсткого поведения Михаила Лебедева, который довольно грубо толкнул дочь, не желавшую тренироваться.

«Как это могло быть? Мы держали одну и ту же сумку во время какого-то спора, тянули её друг к другу, у Миры руки с этой сумки сорвались, и она упала. Я поднял её за куртку, и мы пошли. Был повышенный тон, строгость. Мирослава пыталась показать своё я. Небольшой спор. Никакой агрессии, никаких швырков, пинков и так далее», — так объяснял ситуацию мужчина в интервью RT.

При этом были ещё видео, на которых Михаил критиковал фигуристку за лишний вес. Но, по его словам, всё, что он делал, было направлено на улучшение результатов юной спортсменки. Только вот сторонним наблюдателям показалось, что Лебедев слегка перегибает палку. Высказалась и Ксения Собчак:

«В случае с отцом девочки-фигуристки, которую он тиранит, видео, где точно должны возбудиться все, кому положено по статусу — вот это. Здесь дело не в психологическом насилии, здесь уже реальное физическое. Отправим запросы, попросим о проверках», — написала она.

Ксения Собчак Фото: РИА Новости

Завершение карьеры в 10 лет и возвращение через три дня

Странности в судьбе Мирославы Лебедевой на этом не закончились: через год, всего в 10 лет, она решила завершить карьеру. Об этом сообщил отец девочки, но через три дня он же объявил, что фигуристка продолжит тренировки. Болельщики тогда ничего не поняли и заподозрили Михаила в очередном хайпе, и лишь недавно вся правда всплыла на свет, в том числе и об уходе спортсменки из «Хрустального».

«Оставить «Хрустальный» было не так трудно. Гораздо сложнее было в момент, когда мы хотели бросить фигурное катание. Это ведь было на самом деле, а не ради хайпа, как некоторые подумали. Мы реально три дня жили в состоянии полной неопределённости. Даже у нас, взрослых, слёзы наворачивались, Мира ходила сама не своя… Ощущение — словно ты котёнок, которого выкинули на трассу.

Я её специально разговорил, сама она, возможно, никогда бы и не призналась. У ребёнка ведь тоже вся жизнь прошла на льду, там всё общение, все события… По факту, она и в обычной школе-то не успела ни с кем подружиться. Как от этого отказаться?

Но в то же время я видел, что на льду с ней происходят непонятные вещи. Она неохотно занималась, избегала некоторых элементов и в целом словно потухла, упёрлась в стену. Ей стало сложно, она стала отставать, не видела выхода. С этим ощущением не каждый взрослый справится, а уж ребёнок — тем более.

И вот мы специально пошли вдвоём в кафе после первой тренировки. Где-то час я всячески пытался её разговорить, и в итоге она призналась, что действительно устала и не хочет больше заниматься. И я увидел, как её буквально физически отпустило. Словно сняла с себя огромный груз ответственности, высказав мне всё это», — рассказал в интервью Sports Лебедев.

И вот через три дня Мирослава вернулась в большой спорт, а её отец за это назвал её «бойцом», но ни слова не сказал о том, что это было исключительно желание девочки.

Что с экс-фигуристкой «Хрустального» происходит сейчас?

Михаил никогда не скрывал, что намерен сделать из дочери олимпийскую чемпионку, при этом для этого он готов использовать всё. Для рядового зрителя это может показаться излишним, но в семье Лебедевых всё по-прежнему. Отец Мирославы отметил, что их дом даже посещала опека, но никаких нарушений с его стороны не зафиксировала:

«Были официальные запросы в «Хрустальный», меня по каждому такому письму вызывали к руководству школы, брали объяснения. К нам домой приходила опека, что тоже очень необычно и неприятно. Как будто мы алкоголики, а не нормальная семья. Я с представителями опеки не стеснялся спорить. Например, меня пытались убедить, что детей нельзя заставлять ходить в школу. Или предложили разделить девчонок по разным комнатам, а у нас их всего две. Где мы с мамой тогда должны спать, на кухне? Мне кажется, странная логика».

Зато в отношении еды позиция Лебедева стала лояльнее: фигуристке иногда можно побаловать себя чем-то вкусным.

В итоге Мирослава остаётся в спорте и продолжает искать себя. Её отец и одновременно тренер лелеет мечту об олимпийской медали и подыскивает дочери новую школу.