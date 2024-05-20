«Говорили: музыка мрачная, зачем вы это берёте?» Интервью с тренером группы Давыденко

Александрина Дегтярёва уже не первый год трудится в команде Кирилла Давыденко – работает и над техникой, и над программами. Помните необычную короткую Ксении Гущиной под музыку из культового сериала «Твин Пикс»? Её ставила Дегтярёва в сотрудничестве с Марией Тренькаевой.

Свою спортивную карьеру Александрина провела под руководством Кирилла Анатольевича – соревновалась с Алёной Косторной, Александрой Трусовой, Елизаветой Туктамышевой, из действующих одиночниц – с Ксенией Синицыной. Просто так оставлять дело всей жизни фигуристка не захотела и погрузилась в тренерство – и на этапах Гран-при России в прошлом сезоне уже выводила на лёд соперницу той фигуристки, с которой соревновалась сама.

В интервью «Чемпионату» Александрина рассказала, кому пришла идея посотрудничать с Артёмом Федорченко, об экспериментальных постановках Ксении в прошлом сезоне и о собственной карьере – на кого хотелось равняться, почему пришлось закончить и беспокоят ли спортивные травмы в обычной жизни.

«Знала, какой направленности хочу программу, и понимала, что для этого идеально подойдёт именно Артём Федорченко»

– Конец апреля, фактически уже началось межсезонье, почему с Ксенией решили принять участие в турнире на призы ФФКСПб?

– Потому что она поздно начала сезон, в напряжённой обстановке сразу же с Гран-при России. Нам хотелось, чтобы сезон был не таким коротким и чтобы она выступила в спокойной для себя атмосфере. Получается, что все соревнования у Ксюши были максимально напряжёнными, у неё в сезоне не было ни одного старта, где бы она просто выступила в своё удовольствие, не несла бы этот груз ответственности. Мы с ней обсудили это, высказали тренерским штабом свою позицию, и она сказала да. Может, впоследствии будет тяжеловато, но решение было уже сформировано, и никто не отказывался.

– По прокатам на старте сложилось впечатление, что Ксюша добавила по ходу этого сезона по части второй оценки. Отмечали ли вы в ней какие-то изменения в течение этого года?

– Основная работа по сезону в этом и состояла. Когда произошла травма, какое-то разучивание прыжков ультра-си пришлось поставить на паузу. Во время ответственных турниров идёт работа над программами. Посмотрев на прошлый сезон, понимали, что хочется, чтобы Ксюша добавила во второй оценке, в катании, мы целенаправленно работали над этим весь сезон.

– Травма смазала подготовку Ксюши к этому сезону. Сейчас со здоровьем всё в порядке? Не беспокоит то повреждение?

– Если бы она ту травму не залечила, в сезон бы не вошла. Мы были вынуждены её залечить, потому что она не могла исполнять элементы. Какие-то шероховатости по сезону бывают, например, перед чемпионатом России заболела, лежала с температурой. Сейчас всё благополучно, будем надеяться, что и дальше так же будет.

– Программа на новый сезон поставлена Артёмом Федорченко. Чья идея была посотрудничать с этим хореографом?

– Моя. Артёма лично я до этого не знала, была подписана на него в соцсетях. Мне очень нравилось, как он двигается, что он делает. Меня как молодого специалиста привлекло то, что он сам молодой специалист. Я знала, какой направленности хочу программу, и понимала, что для этого идеально подойдёт именно Артём. Предложила Ксюше, сказала: «Я знаю, что надо делать». Она чуть-чуть подумала и согласилась. В итоге нам всем очень понравилось, надеюсь, увидите крутую программу в следующем сезоне.

– Это какой-то новый стиль для Ксюши?

– Да, это будет что-то новое.

– В этом сезоне у Ксении были достаточно необычные образы, в особенности произвольная программа. В миксте она отметила, что каждый раз собирается на старт по-разному.

– Это правда (смеётся). Мы каждый раз не знаем, что произойдёт с её образом на соревнованиях.

– В сезоне-2023/2024 именно вы ставили Ксюше и короткую, и произвольную программу, обе – с необычным музыкальным выбором. Как он происходил и что закладывали в эти программы?

– Музыку к короткой программе «Твин Пикс» предложил Кирилл Анатольевич [Давыденко]. Он дал направление, мы послушали музыку, определились, какие композиции хотели бы взять, он сказал, что он хотел бы видеть, что-то среднее и склеили.

Либретто к произвольной программе Ксюша озвучивала, идея была в том, что она девушка-воин, которая показывает свой путь. В начале она уверенный в себе вождь, потом начинают происходить метаморфозы, что-то она теряет, однако в конце выигрывает свою битву. Мы отталкивались от музыки – слова, наложенные сверху, это как голоса в её голове, которые заставляют её сомневаться в себе, но она всё равно выходит из этой битвы победителем. К концу осталось только то, что она девушка-воин, некоторые детали пропали. Программа получилась запоминающейся.

В начале сезона был большой скепсис насчёт этих программ, говорили, что музыка мрачная, тяжёлая, зачем вы это берете? Мы включали на тренировке разные композиции Woodkid, и как-то сразу эта музыка понравилась. Сразу было понятно, что она сложная, я долго думала, что под это поставить. Знаю, как Ксюша может двигаться.

Я долго сомневалась, получится или не получится. Рада, что к концу сезона уже было видно – она может. Мне кажется, Ксюша – интересный человек, ей подходит что-то замысловатое.

Ксения Гущина и Александрина Дегтярева на турнире на призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

– Собираетесь ли менять произвольную программу?

– Пока всё на стадии задумок. Ксюша уходит в отпуск в середине мая, до этого времени планируем сделать обе программы. (Интервью записывалось в конце апреля – «Чемпионат»).

– Какой из стартов вам запомнился больше всего в этом сезоне?

– Наверное, самое яркое – это чемпионат Санкт-Петербурга, который она выиграла. Лично для меня самым запоминающимся стартом стала Спартакиада, когда она после «прекрасной» короткой программы вышла и откатала произвольную без единой помарки – для меня это самое яркое. Собралась, не развалилась, показала, что она может.

«В сознательном возрасте мне очень нравилась Женя Медведева. И Лиза Туктамышева – это действительно кумир»

– Во время спортивной карьеры вы соревновались с теми спортсменками, которые сейчас ещё выступают или взяли паузу совсем недавно – Алёной Косторной, Ксенией Синицыной, Александрой Трусовой. Вы же уже не первый сезон выводите своих учеников в качестве тренера. Изначально планировали сразу уйти в эту стезю?

– Я завершила карьеру сразу же после карантина. Когда он начался, я понимала, что, скорее всего, кататься больше не буду, хотя очень любила и люблю это. Сейчас могу дупель на полу сделать, но это больше just for fun (просто для удовольствия – «Чемпионат»).

Я подумала, что ничего больше уже не сделаю, а покататься в своё удовольствие смогу в другом месте, не тратя столько сил на это. Тренироваться нужно много, а результат выше уже не получу. Оставлю себе чуть-чуть спинки, чуть-чуть коленей, для жизни пригодится (смеётся).

– Травмы, полученные во время спортивной карьеры, как-то беспокоят сейчас в обычной жизни?

– Слава богу, когда просто живу, они не беспокоят, только если начинаю что-то показывать. Заклон я в принципе не показываю, просто закидываю голову назад, и становится понятно, что я имею в виду заклон.

– Предложение перейти в тренеры поступило от Кирилла Анатольевича?

– При том, что я сама приняла это решение, оставить спорт было нелегко. В голове была мысль: «Я же люблю кататься!» Не смогла просто принять, что уйду со льда. Начала потихоньку помогать маленьким в младшей группе, и уже поступило предложение от Кирилла Анатольевича: «Не хочешь ли попробовать?»

Первый год я просто пробовала, пока заканчивала бакалавриат в университете, смотрела, нравится или нет. Даже не могу сказать, что мне сразу понравилось, я поняла, что, наверное, вижу ошибки, могу помочь детям, но что получаю какое-то сильное удовольствие от этого – нет. А уже когда потом стала полноценно работать, появился интерес: поставить программу, вывести ребёнка на старт, самой стоять у бортика, ты понимаешь, что отвечаешь за это, а не просто постоял-попрыгал. Сейчас, когда работаешь с такими крутыми, опытными спортсменами, конечно, это нравится.

Александрина Дегтярева с учениками на сборе в Оренбурге Фото: Из личного архива Александрины Дегтярёвой

– Были ли у вас какие-то ориентиры во время спортивной карьеры, спортсмены, на которых хотелось равняться? Может, за кем-то в группе тянулись?

– В группе у нас всегда было больше мальчиков, поэтому каких-то примеров из группы не было. В сознательном возрасте мне очень нравилась Женя Медведева. И Лиза Туктамышева – это действительно кумир.

– Изменились ли ваши отношения с Кириллом Анатольевичем после того, как вы стали коллегами?

– Конечно, как-то взаимоотношения изменились. Я дотренировалась у него до сознательного взрослого возраста, когда могла уже сама принимать какие-то решения, иметь своё мнение. Сейчас я просто несу больше ответственности и за себя, и за других людей перед ним и перед всей командой. Можем обсудить больше рабочих моментов, но просто потому, что их стало больше.

– Есть ли у вас какие-то тренерские мечты или цели?

– Не могу сказать, что есть какая-то мечта. Цель одна – воспитывать конкурентоспособных спортсменов высокого уровня, чтобы у них были хорошие результаты. Мечта была одна – наконец закончить обучение в магистратуре, чтобы для работы и жизни было больше времени.