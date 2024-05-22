«Главное перебороть страх в голове». Чемпион Европы, муж Косторной и другие учат сальто

Сальто долгое время было запрещённым элементом, что лишало фигурное катание зрелищности. Многие спортсмены работали над тем, чтобы переубедить ISU и объявить трюк легальным, но, похоже, удалось это только дерзкому чемпиону Европы из Франции.

Меж тем российские топовые фигуристы не желают оставаться в стороне и уже вовсю готовятся к изменениям в правилах. Дмитрий Алиев и Георгий Куница хотят быть во всеоружии, когда это произойдёт!

Сальто протеста француженки Бонали

Появление сальто в фигурном катании связано с американцем Терри Кубичкой. Спортсмен впервые исполнил эффектный трюк на чемпионате США 1976 года в конце соревновательного выступления. Он заявил, что таким образом готов двигать свою дисциплину вперёд и будет делать сальто до тех пор, пока ему не запретят. Со стороны Кубички это была явная провокация, ведь несмотря на то что он исполнил элемент ещё как минимум два раза — на Олимпиаде в Инсбруке и на чемпионате мира в Гётеборге, сальто очень скоро стало запретным плодом для фигуристов. Из-за высокого риска получить травму ISU наложил санкции на прыжок, изначально относившийся к акробатическому искусству.

Правда, это не остановило некоторых смельчаков. Француженка Сурия Бонали проигнорировала существующие правила и зашла на сложнейший элемент на Олимпиаде в Нагано. Неудачно откатав короткую программу, она автоматически лишилась шансов на медаль, поэтому решила впечатлить публику. Судьи не простили дерзости спортсменке и начислили солидный штраф, из-за чего она опустилась ещё ниже. Но фигуристку это мало волновало — в её поступке была и доля протеста:

«Когда ты чёрная, то должна быть на голову сильнее любой белой соперницы. А я была не просто темнокожим фигуристом, но ещё и темнокожей женщиной. Если бы нечто подобное сделал мужчина, все бы сказали: «Он поступил как настоящий мужик». Я же вошла в историю как спортсменка, которая, потеряв голову, пошла на необоснованный риск. Надеюсь, когда-нибудь мой поступок оценят по достоинству — как вклад в развитие фигурного катания», — говорила Бонали.

Выходка Сурии не заставила ISU пересмотреть правила и отменить запрет на сальто. Зато её последователь француз Адам Сяо Хим Фа, похоже, нащупал рычаг давления на спортивных чиновников.

Сальто Адама Сяо Хим Фа на чемпионате Европы Фото: Jurij Kodrun/Getty Images

Дерзкая выходка Сяо Хим Фа на чемпионате Европы

Потери из-за запрещённого элемента по новой системе оценивания более ощутимы: спортсмена не только штрафуют на два балла, но и тот элемент, во время которого было исполнено сальто (допустим, дорожка шагов), идентифицируется как элемент базового уровня. Наверное, поэтому ни Киган Мессинг, ни Хавьер Фернандес, ни Нэйтан Чен не рисковали делать сальто в соревновательном прокате. Чего нельзя сказать об Адаме Сяо Хим Фа.

Начав с менее заметных стартов, он перешёл к большим шоу на этапах Гран-при. А затем и вовсе поразил весь мир отвагой на чемпионате Европы в Каунасе. В отличие от предшественницы, у француза не было шансов проиграть, поэтому он совсем не расстроился из-за того, что у него отняли баллы — золото всё равно досталось ему.

«Конечно, в произвольной программе требуется больше энергии, чем в показательных, но я чувствовал себя хорошо, у меня были силы, чтобы сделать это, и мне хотелось исполнить сальто перед публикой. Я сделал это, чтобы продвинуть наш спорт. Сальто менее опасно, чем кажется», — сказал фигурист Golden Skate.

И такое ощущение, что наконец попытки склонить ISU на свою сторону оказались успешными. После выступлений Сяо Хим Фа в кулуарах заговорили о том, что запрет на сальто могут снять.

Чемпион Европы и муж Косторной готовы к переменам?

Одновременно с заявлением о том, что из произвольной программы одиночников собираются убрать один из прыжков, появились и слухи, что по решению конгресса Международного союза конькобежцев сальто вновь легализуют. Подобные перемены сильно повлияют на вид современного фигурного катания. Это понимают как зарубежные специалисты, так и отечественные. Российские фигуристы всегда своевременно реагируют на корректировки правил и грамотно подстраиваются под них. Этот раз не станет исключением.

Так, танцор Андрей Ежлов уже неоднократно исполнял сальто после прокатов на соревнованиях. Конечно, вряд ли конкретно ему это пригодится, но его опыт способен помочь другому спортсмену из парного катания. Партнёр Алёны Косторной Георгий Куница учит сальто под чутким руководством Ежлова.

«Гоша постепенно справляется с задачей. Уже освоили сальто на полу и перешли на лёд. Пока что со страховкой, но я уверен, что Гоша вот-вот прыгнет сам. Я его практически не держу. У него есть все данные, чтобы прыгнуть сальто самому на льду, главное — перебороть страх у себя в голове», — прокомментировал ситуацию Андрей «Матч ТВ».

Есть и ещё один герой, который вполне может в будущем получить огромное преимущество над соперниками. Это чемпион Европы — 2020 Дмитрий Алиев, который в этом сезоне несколько раз радовал болельщиков завораживающим трюком.

Тенденция на обучение сальто растёт, а это значит, что в дальнейшем фигурное катание может стать ещё более зрелищным видом спорта.