Плющенко и Рудковская устроили концерт на кастрюле и метле. Видео

Бывший российский фигурист Евгений Плющенко вместе со своей супругой Яной Рудковской устроил небольшой концерт из подручных предметов. Рудковская «сыграла» на метле и совке, а Плющенко использовал кастрюлю и крышку. Ролик авторы закончили диалогом из «Алисы в стране чудес», который они разыграли с сыном.
«Шёл 56 день карантина! Наши видео становились смешнее и креативнее, ну, а у кого с чувством юмора беда, то это, на самом деле, не беда, Саня объясняет доходчиво, почему и цитирует Льюиса Кэрролла и его знаменитую «Алису в стране чудес», — подписала видео Рудковская.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Плющенко с семьёй в настоящее время находится в самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Бывший фигурист регулярно выкладывает в социальных сетях новые видеоролики.
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