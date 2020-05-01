«А жена чем занята?» Пользователи отреагировали на домашние хлопоты Ягудина

Бывший российский фигурист Алексей Ягудин опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании показал, как выполняет домашние дела. На видео он вытирает окна, моет посуду, пол и накрывает обеденный стол.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Ягудина.
Многие пользователи оценили стремление Ягудина заниматься домашними делами. «Хороший помощник», — написала одна из подписчиц. «Ну, Алексей! Ну и юморист! Талантище», — написала другая подписчица.
В то же время один из пользователей потроллил Ягудина: «А жена чем занята? Эх ты, я думал, ты мужик, все брали пример с тебя!»
40-летний Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров. Его супруга — 38-летняя Татьяна Тотьмянина. Она — олимпийская чемпионка в парном катании, пятикратная чемпионка Европы (2002-2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005).
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