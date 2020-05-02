Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Евгения Медведева закрыла комментарии в «Инстаграме»

Евгения Медведева закрыла комментарии в «Инстаграме»
Фигурное катание / Гран-при 0

Российская фигуристка Евгения Медведева отключила возможность комментирования её записей в «Инстаграме». Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане сделала это после того, как её раскритиковали за несоблюдение правил карантина в Японии.

Фигуристка прилетела в Японию, чтобы принять участие в ледовом шоу. Его в итоге отменили из-за пандемии коронавируса, но спортсменка решила пока не возвращаться в Канаду.

Японцы подвергли Медведеву критике после публикации видео, где она танцует в парке. Многие пользователи посчитали, что россиянка нарушила правила карантина. Они потребовали, чтобы фигуристка покинула страну.

Позже стало известно, что поклонники Медведевой создали петицию на сайте Change.org с требованием прекратить травлю спортсменки.

Поклонники Медведевой создали петицию, адресованную Министерству спорта РФ
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020