«Кризис, безработица, а вот и джаз подъехал». Подписчики оценили винтажное фото Поповой

Бывшая российская фигуристка Бетина Попова опубликовала новую фотографию в «Инстаграме». Спортсменка выложила фото в платье в ретростиле с применением соответствующего фильтра.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Бетины.
Подписчики оценили фотографию спортсменки.
«Не зря говорят, что времена великой депрессии вернулись. Кризис, безработица, а вот и джаз подъехал», — написал один из подпсчиков.
«Класс», — восхитился другой подписчик.
Попова объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года. С весны 2016 года она выступала в танцах на льду с Сергеем Мозговым.
Сезон фигурного катания был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях. Чемпионат мира в Монреале был официально отменён.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией.
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