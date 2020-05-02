«Кризис, безработица, а вот и джаз подъехал». Подписчики оценили винтажное фото Поповой

Бывшая российская фигуристка Бетина Попова опубликовала новую фотографию в «Инстаграме». Спортсменка выложила фото в платье в ретростиле с применением соответствующего фильтра.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Бетины.

Подписчики оценили фотографию спортсменки.

«Не зря говорят, что времена великой депрессии вернулись. Кризис, безработица, а вот и джаз подъехал», — написал один из подпсчиков.

«Класс», — восхитился другой подписчик.

Попова объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года. С весны 2016 года она выступала в танцах на льду с Сергеем Мозговым.

Сезон фигурного катания был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях. Чемпионат мира в Монреале был официально отменён.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией.