«Ждём...» Алина Загитова показала новое фото с собакой у окна

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова выложила в «сториз» своего «инстаграма» новую фотографию со своей собакой по кличке Масару. Собаку породы акита-ину Загитова получила в подарок от Японии после победы на Олимпиаде в Пхёнчхане. Спортсменка обнимает животное, они вместе стоят у окна.
«Ждём...» — подписала она фотографию.
Фото: https://www.instagram.com/stories/azagitova/?hl=ru
Можно предположить, что таким образом фигуристка выразила надежду на скорое прекращение режима карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.
В то время как катки из-за пандемии коронавируса закрыты на карантин, Загитова приехала к родителям в Казань, где в самоизоляции готовится к сдаче ЕГЭ. Сезон-2019/2020 Алина завершила ещё в декабре, отказавшись от участия в чемпионате России и объявив о приостановке карьеры.
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