«Королева сердец!» Фанаты оценили новое фото Алины Загитовой

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новую фотографию в своём «инстаграме». Спортсменка выложила фото без подписи.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Загитовой.

Подписчики явно оценили новое фото россиянки. Многие отметили красоту чемпионки Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея).

«Королева сердец! Красавица олимпийская» — написала одна из подписчиц.

«Какая красотка!» — согласился другой подписчик.

«Божественная», — заключил ещё один пользователь.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка России 2018 года и серебряный призёр чемпионата России 2017 года, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017 и чемпионка России среди юниоров 2017 года.