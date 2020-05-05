Ирина Слуцкая написала три факта о себе, предложив подписчикам назвать ложный

Бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая написала три факта о себе, при этом один из них является ложным. Спортсменка в своём «инстаграме» предложила подписчикам отгадать, какое из утверждений является неверным.

«А знаете, почему у меня такое хитрое лицо? Я написала 3 факта обо мне. Но один из них — ложь! Угадаете?

1. Первой иностранной машиной был джип.

2. Сама в 12 лет без крёстных родителей, никому не сказав, приняла веру и крестилась.

3. Когда была маленькой, работала на заправке», — написала Слуцкая в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» бывшей спортсменки.

Ранее аналогичный конкурс провела российская биатлонистка Валерия Васнецова, но в отличие от Слуцкой, она написала 12 фактов, три из которых были ложными.