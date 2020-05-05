Ирина Слуцкая написала три факта о себе, предложив подписчикам назвать ложный
Бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая написала три факта о себе, при этом один из них является ложным. Спортсменка в своём «инстаграме» предложила подписчикам отгадать, какое из утверждений является неверным.
«А знаете, почему у меня такое хитрое лицо? Я написала 3 факта обо мне. Но один из них — ложь! Угадаете?
1. Первой иностранной машиной был джип.
2. Сама в 12 лет без крёстных родителей, никому не сказав, приняла веру и крестилась.
3. Когда была маленькой, работала на заправке», — написала Слуцкая в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» бывшей спортсменки.
Ранее аналогичный конкурс провела российская биатлонистка Валерия Васнецова, но в отличие от Слуцкой, она написала 12 фактов, три из которых были ложными.
Васнецова, опубликовавшая факты о себе, рассказала, какие были ложными
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