Тутберидзе отреагировала на уход Трусовой к Плющенко

Тренер Этери Тутберидзе прокомментировала сообщения об уходе из её команды в академию Евгения Плющенко двукратной чемпионки мира среди юниоров, рекордсменки мира в произвольной программе и по сумме двух выступлений Александры Трусовой и тренера Сергея Розанова.
«Конечно, привыкнуть к уходам спортсменов невозможно. Ведь, работая вместе, мы со временем становимся семьёй, преодолевая постоянно возникающие препятствия на пути.
Хороших спортсменов и специалистов всегда будут приглашать и предлагать более выгодные условия. Как реагировать на эти предложения — это решение каждого. Но наша команда отличается тем, что мы сами воспитываем и создаём этих спортсменов и специалистов. Конечно, предлагать более заманчивые условия мы никогда не будем, иначе пропадает доверие. Работая вместе, мы отдаём часть нашей жизни, часть себя», — написала Тутберидзе на своей странице в «Инстаграме», добавив хештег #работаемдальше.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Этери Тутберидзе.
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