Тутберидзе отреагировала на уход Трусовой к Плющенко

Тренер Этери Тутберидзе прокомментировала сообщения об уходе из её команды в академию Евгения Плющенко двукратной чемпионки мира среди юниоров, рекордсменки мира в произвольной программе и по сумме двух выступлений Александры Трусовой и тренера Сергея Розанова.

«Конечно, привыкнуть к уходам спортсменов невозможно. Ведь, работая вместе, мы со временем становимся семьёй, преодолевая постоянно возникающие препятствия на пути.

Хороших спортсменов и специалистов всегда будут приглашать и предлагать более выгодные условия. Как реагировать на эти предложения — это решение каждого. Но наша команда отличается тем, что мы сами воспитываем и создаём этих спортсменов и специалистов. Конечно, предлагать более заманчивые условия мы никогда не будем, иначе пропадает доверие. Работая вместе, мы отдаём часть нашей жизни, часть себя», — написала Тутберидзе на своей странице в «Инстаграме», добавив хештег #работаемдальше.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Этери Тутберидзе.

Плющенко подтвердил переход Трусовой в его тренерскую группу