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«Не стыдно такое ребёнку писать?» Сын Плющенко ответил критикам в комментариях

«Не стыдно такое ребёнку писать?» Сын Плющенко ответил критикам в комментариях
Фигурное катание 0

Семилетний Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, ответил критикам.

Саша опубликовал в «Инстаграме» видео, на котором дарит цветы Рудковской. Большинство комментаторов положительно отреагировали на эту публикацию. Однако, некоторые подписчики оставляли и неприятные комментарии.

«Люблю Яну, но пацанёнок у неё немного мерзковатый», — написал один из подписчиков.

«Не стыдно такое ребёнку писать?» — отреагировал в комментариях Саша.

В мае вокруг Саши Плющенко разгорелся скандал. В издании StarHit появилась статья о том, что у мальчика есть некое психическое расстройство. После этого Плющенко и его супруга, продюсер Яна Рудковская, обрушились с критикой на издание, пригрозив судебным разбирательством.

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