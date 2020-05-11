«Не стыдно такое ребёнку писать?» Сын Плющенко ответил критикам в комментариях

Семилетний Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, ответил критикам.
Саша опубликовал в «Инстаграме» видео, на котором дарит цветы Рудковской. Большинство комментаторов положительно отреагировали на эту публикацию. Однако, некоторые подписчики оставляли и неприятные комментарии.
«Люблю Яну, но пацанёнок у неё немного мерзковатый», — написал один из подписчиков.
«Не стыдно такое ребёнку писать?» — отреагировал в комментариях Саша.
В мае вокруг Саши Плющенко разгорелся скандал. В издании StarHit появилась статья о том, что у мальчика есть некое психическое расстройство. После этого Плющенко и его супруга, продюсер Яна Рудковская, обрушились с критикой на издание, пригрозив судебным разбирательством.
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