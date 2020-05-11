«Шикарная и сексуальная». Болельщики оценили новую фотосессию Туктамышевой

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала в «Инстаграме» кадры с онлайн-фотосессии. Напомним, в настоящее время фотосессию в традиционном формате провести нельзя ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.
«Новая реальность — новые правила. Первая фотосессия по «Фейстайму». Было прикольно!» — подписала она фотографии.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Туктамышевой.
Вот какие комментарии оставили подписчики.
«Шикарная и сексуальная».
«Очарование и красота».
«Я бы полежал с тобой».
«Чудо, а не ножки!».
23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года.
Ранее Туктамышева поделилась с подписчиками фото в белье, они предложили ей снять видео.
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