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«Шикарная и сексуальная». Болельщики оценили новую фотосессию Туктамышевой

«Шикарная и сексуальная». Болельщики оценили новую
«Шикарная и сексуальная». Болельщики оценили новую фотосессию Туктамышевой
Фигурное катание / Чемпионат мира 0

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала в «Инстаграме» кадры с онлайн-фотосессии. Напомним, в настоящее время фотосессию в традиционном формате провести нельзя ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«Новая реальность — новые правила. Первая фотосессия по «Фейстайму». Было прикольно!» — подписала она фотографии.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Туктамышевой.

Вот какие комментарии оставили подписчики.

«Шикарная и сексуальная».
«Очарование и красота».
«Я бы полежал с тобой».
«Чудо, а не ножки!».

23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года.

Ранее Туктамышева поделилась с подписчиками фото в белье, они предложили ей снять видео.

«Ждём видео!» Подписчики оценили новое фото Елизаветы Туктамышевой в белье
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