«Шикарная и сексуальная». Болельщики оценили новую фотосессию Туктамышевой

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала в «Инстаграме» кадры с онлайн-фотосессии. Напомним, в настоящее время фотосессию в традиционном формате провести нельзя ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«Новая реальность — новые правила. Первая фотосессия по «Фейстайму». Было прикольно!» — подписала она фотографии.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Туктамышевой.

Вот какие комментарии оставили подписчики.

«Шикарная и сексуальная».

«Очарование и красота».

«Я бы полежал с тобой».

«Чудо, а не ножки!».

23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года.

Ранее Туктамышева поделилась с подписчиками фото в белье, они предложили ей снять видео.