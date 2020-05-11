Лакерник: фигуристы учат тот или иной прыжок не потому, что в таблице он больше стоит

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник выразил мнение, что изменение базовой стоимости прыжковых элементов в фигурном катании не окажет большого влияния на результаты соревнований.

Технический комитет ISU уравнял четверные лутц, флип и риттбергер, теперь их стоимость составляет 11 баллов, раньше за лутц можно было получить 11,5 балла, за флип — 11, за риттбергер — 10,5.

«Разница, которую мы обсуждаем, — полбалла. Я понимаю, что делает технический комитет. На что это повлияет? На мой взгляд, ни на что, разница небольшая, грубо говоря, отняли полбалла у лутца, прибавили полбалла риттбергеру. Сейчас фигуристам нужно думать о том, как сделать хорошо, а не просто сделать. На мой взгляд, спортсмены учат тот или иной прыжок не потому, что в таблице он больше стоит, а потому, что есть шанс его сделать.

Когда мы были на уровне одинарных и двойных прыжков, была логика, которой мы пользовались десятилетиями, — по возрастающей шли тулуп, сальхов, риттбергер, флип и лутц. На четверных прыжках эта логика стала сбиваться. Что сложнее? Многие скажут, что самый сложный четверной — это риттбергер, он неудобен, спросите Александру Трусову, ей легче прыгать тулуп, флип, лутц, там есть упор зубцом, благодаря этому получается удобная ось. Сложнее прыгать аксель, сальхов и риттбергер, потому что там сложнее ловить ось в воздухе. Но сказать, где здесь правда, очень сложно», — приводит слова Лакерника ТАСС.