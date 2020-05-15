«Кредит взял, кабрик купил». Ягудин прокатился на детской машинке. Видео
Российский фигурист Алексей Ягудин опубликовал в своём «инстаграме» новое видео. Спортсмен прокатился во дворе дома на игрушечной машинке.
«Кредит взял, кабрик купил. QR код оформил, погнал...» — подписал запись Ягудин.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» спортсмена.
Алексей Ягудин — олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.
Во время карантина из-за пандемии коронавируса Ягудин находился на самоизоляции. Недавно фигурист впервые после начала пандемии коронавируса вернулся в Москву.
Алексей Ягудин в трусах сделал кувырок на кровати. Видео
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