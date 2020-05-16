Сотникова задумалась о получении второго образования и выложила стильное фото

Фигуристка Аделина Сотникова, являющаяся первой российской чемпионкой Олимпийских игр в женском катании, опубликовала новое фото в своём «инстаграме».
«Всё идёт к тому, что, видимо, надо второе образование получать. Как думаете, какое?» — подписала запись Сотникова.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Сотниковой.
Не так давно Сотникова после сложной операции на позвоночнике объявила о завершении спортивной карьеры. Она двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров (2011), четырёхкратная чемпионка России. В последний раз выступала на официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.
Ранее Сотникова призналась, что очень любит детей и имеет опыт, полученный в общении с крестником и многочисленными племянниками.
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