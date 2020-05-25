Фигуристы из группы Этери Тутберидзе заехали на тренировочную базу «Новогорск»
Директор учебно-тренировочного центра «Новогорск» Николай Доморацкий рассказал, что фигуристы из группы Этери Тутберидзе, в том числе чемпионка Европы Алёна Косторная, заехали на тренировочную базу.
«Фигуристы начали заезжать на базу, группа Тутберидзе — Алёна Косторная и другие спортсмены — заехали первыми», — приводит слова Доморацкого ТАСС.
О скором открытии баз сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин. Он объявил, что с 25 мая начнут работать базы в Подмосковье, а с 1 июня — четыре базы на юге России.
Сезон в фигурном катании был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторам не удалось провести чемпионат мира, который должен был состояться в Канаде.
Ранее Доморацкий подтвердил готовность базы принять фигуристов.
Директор УТЦ «Новогорск» подтвердил готовность базы принять фигуристов
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