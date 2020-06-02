Татьяна Навка опубликовала видео синхронного танца с дочкой

Российская фигуристка Татьяна Навка опубликовала новое видео у себя в «инстаграме». Спортсменка показала, как она вместе с дочкой Александрой танцует перед камерой. На видео Навка и её дочь синхронно танцуют под быструю музыку.
«На это можно смотреть вечно. С днём защиты детей», — подписала видео Навка.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Навки.
45-летняя Навка — олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004-2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006).
Навка и её супруг, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ранее переболели коронавирусом. Обоих пришлось госпитализировались, но Навка и Песков уже были выписаны из больницы.
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