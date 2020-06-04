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Евгения Медведева провела онлайн-тренировку на укрепление мышц спины

Евгения Медведева провела онлайн-тренировку на укрепление мышц спины
Фигурное катание / Гран-при 0

Российская фигуристка Евгения Медведева, являющаяся серебряным призёром Олимпийских игр и двукратной чемпионкой мира, провела онлайн-тренировку. Медведева приняла участие в проекте «Москва с тобой» комитета по туризму Москвы.

Во время тренировки спортсменка сделала упражнения, направленные на укрепление мышц спины. Так, Медведева показала подъёмы ног, корпуса, растяжку и многое другое.

После окончания тренировки Евгения призвала подписчиков не забывать о важности тренировок. Медведева предложила зрителям чаще тренироваться дома и идти к поставленным целям.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале комитета по туризму города Москвы.

В минувшем сезоне Медведева не попала в состав сборной России на чемпионат мира. Фигуристка не смогла завершить выступление на чемпионате России из-за сломавшегося конька. Но в итоге чемпионат мира был отменён из-за пандемии коронавируса.

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