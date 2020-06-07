«Голодаете?» Подписчики удивились завтраку Навки с сосисками

Российская фигуристка Татьяна Навка, супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента Российской Федерации Владимира Путина, опубликовала у себя в «инстаграме» фотографию завтрака на свежем воздухе.
«Наконец-то можно позавтракать на улице», — написала Татьяна, добавив хештег #рубрика мои завтраки.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Татьяны Навки.
Немалая часть подписчиков порадовалась за Навку и пожелала приятного аппетита, но некоторых удивил такой завтрак. «Неужели Татьяна ест сосиски и подгнившие фрукты? Слишком просто как-то», «Не верю. Сосиски?», «Голодаете?» — такие вопросы появились в комментариях к посту.
45-летняя Навка — олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004–2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006).
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