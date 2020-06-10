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Александра Трусова показала, как целуется с любимой собакой

Александра Трусова показала, как целуется с любимой собакой
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала небольшое видео, на котором «целуется» с Тиной: любимая собака, откликаясь на кличку, облизывает губы и нос спортсменки.

Видео можно посмотреть на странице Александры Трусовой в «Инстаграме».

После неожиданно завершившегося из-за пандемии коронавируса сезона-2019/2020 15-летняя Трусова решила сменить тренера и перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. С 1 июня Трусова с новым тренерским штабом находится на сборе в Кисловодске. На первых тренировках Трусова уже успела исполнить каскад тройной лутц — тройной риттбергер.

У Плющенко Александра намерена работать над скольжением, вращениями и артистизмом, а также выучить тройной аксель и четверной риттбергер. Кроме того, говоря о задачах на сезон, Трусова рассказала, что мечтает о медленной программе.

Трусова исполнила каскад тройной лутц — тройной риттбергер на льду у Плющенко
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