Александра Трусова — о диете: не люблю фастфуд и совершенно равнодушна к тортам
Двукратная чемпионка мира среди юниоров российская фигуристка Александра Трусова рассказала о любимых блюдах и о диете.
«У меня нет особой диеты, но я стараюсь есть побольше белковой пищи. Запретов как таковых нет. Но я сама не люблю фастфуд и совершенно равнодушна к тортам. Поэтому ничего такого не бывает в моём рационе. Моё питание совершенно не меняется во время соревнований, я ем то же, что и обычно.
Не знаю, кому как, а мне еду чаще всего готовит мама. Традиционные блюда? В основном, блюда из творога. Например, сырники или запеканка. Больше всего я люблю домашние пельмени. У меня есть время для готовки, хотя и очень редко. Когда выпадает минутка, я с удовольствием занимаюсь выпечкой», — приводит слова Трусовой газета Williams Et Oliver.
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