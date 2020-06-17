Александра Трусова — о диете: не люблю фастфуд и совершенно равнодушна к тортам

Двукратная чемпионка мира среди юниоров российская фигуристка Александра Трусова рассказала о любимых блюдах и о диете.

«У меня нет особой диеты, но я стараюсь есть побольше белковой пищи. Запретов как таковых нет. Но я сама не люблю фастфуд и совершенно равнодушна к тортам. Поэтому ничего такого не бывает в моём рационе. Моё питание совершенно не меняется во время соревнований, я ем то же, что и обычно.

Не знаю, кому как, а мне еду чаще всего готовит мама. Традиционные блюда? В основном, блюда из творога. Например, сырники или запеканка. Больше всего я люблю домашние пельмени. У меня есть время для готовки, хотя и очень редко. Когда выпадает минутка, я с удовольствием занимаюсь выпечкой», — приводит слова Трусовой газета Williams Et Oliver.