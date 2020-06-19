Даниил Глейхенгауз объяснил, почему не дружит с фигуристками

Хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в группе тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, рассказал, почему не стремится к дружеским отношениям с ученицами. По словам специалиста, в этом вопросе необходима субординация.

Напомним, в группу Тутберидзе входят Алина Загитова, Алёна Косторная и Анна Щербакова.

«Мы часто общаемся со всеми нашими фигуристами, но они не рассказывают нам о чём-то личном. Да, они могут рассказать о хобби, они говорят о маникюре или о чём-то таком. Мы можем вместе поболтать, посмеяться, посмотреть что-то в интернете, но всё это не может перерастать в дружеские отношения, потому что иначе будет страдать субординация.

Спортсмен не должен испытывать страх, но должен понимать, что рядом с ним находится взрослый человек, который всегда его поддержит. Это необходимо для того, чтобы фигуристы могли совершенствоваться. Вся работа строится на доверии», — приводит слова Глейхенгауза IFS Magazine.