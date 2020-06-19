Даниил Глейхенгауз объяснил, почему не дружит с фигуристками

Хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в группе тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, рассказал, почему не стремится к дружеским отношениям с ученицами. По словам специалиста, в этом вопросе необходима субординация.
Напомним, в группу Тутберидзе входят Алина Загитова, Алёна Косторная и Анна Щербакова.
«Мы часто общаемся со всеми нашими фигуристами, но они не рассказывают нам о чём-то личном. Да, они могут рассказать о хобби, они говорят о маникюре или о чём-то таком. Мы можем вместе поболтать, посмеяться, посмотреть что-то в интернете, но всё это не может перерастать в дружеские отношения, потому что иначе будет страдать субординация.
Спортсмен не должен испытывать страх, но должен понимать, что рядом с ним находится взрослый человек, который всегда его поддержит. Это необходимо для того, чтобы фигуристы могли совершенствоваться. Вся работа строится на доверии», — приводит слова Глейхенгауза IFS Magazine.
- 19 июня 2020
-
11:20
- 18 июня 2020
-
18:59
-
13:30
-
11:00
-
09:18
-
01:01
-
00:18
- 17 июня 2020
-
23:37
-
22:38
-
22:17
-
21:06
-
20:07
-
19:16
-
18:44
-
17:33
-
14:20
-
10:01
- 16 июня 2020
-
22:04
-
21:18
-
18:36
-
17:26
-
15:40
-
15:35
-
15:24
-
14:42
-
13:28
-
12:38
-
12:21
-
11:19
-
11:02
-
09:17
-
00:47
- 15 июня 2020
-
22:47
-
19:50
-
19:19