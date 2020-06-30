Формат контрольных прокатов российских фигуристов определят не позднее августа

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках Александр Коган назвал сроки принятия решения по формату проведения традиционных сентябрьских контрольных прокатов кандидатов в сборную России. Контрольные прокаты должны состояться 12-13 сентября во Дворце спорта «Мегаспорт».

«Пока прокаты планируется проводить так же, как и в предыдущие годы — 9 сентября на базе в «Новогорске» пройдёт внутренний сбор спортсменов с участием специалистов и судей, затем — на льду «Мегаспорта». Но как это будет в реальности, пока трудно сказать — всё зависит от рекомендаций Роспотребнадзора, и пока непонятно, что будет дальше с режимом ограничений. Дедлайн решения по проведению мероприятий и продаже билетов на прокаты — начало-середина августа», — цитирует Когана ТАСС.