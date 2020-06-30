Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Формат контрольных прокатов российских фигуристов определят не позднее августа

Формат контрольных прокатов российских фигуристов определят не позднее августа
Фигурное катание / Гран-при 0

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках Александр Коган назвал сроки принятия решения по формату проведения традиционных сентябрьских контрольных прокатов кандидатов в сборную России. Контрольные прокаты должны состояться 12-13 сентября во Дворце спорта «Мегаспорт».

«Пока прокаты планируется проводить так же, как и в предыдущие годы — 9 сентября на базе в «Новогорске» пройдёт внутренний сбор спортсменов с участием специалистов и судей, затем — на льду «Мегаспорта». Но как это будет в реальности, пока трудно сказать — всё зависит от рекомендаций Роспотребнадзора, и пока непонятно, что будет дальше с режимом ограничений. Дедлайн решения по проведению мероприятий и продаже билетов на прокаты — начало-середина августа», — цитирует Когана ТАСС.

Писеев: Тутберидзе является лучшим тренером мира
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020