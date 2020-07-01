«Этой обезьянке сегодня 24». Аделина Сотникова поздравила сама себя, показав детское фото

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании россиянка Аделина Сотникова сама себя поздравила с днём рождения. Сегодня, 1 июля, Сотниковой исполнилось 24 года.

«Этой обезьянке сегодня 24! Пусть все мои желания сбудутся.

Спасибо моей семье за всё! Спасибо за жизнь, бесконечно люблю вас, мам, пап», — написала она в «Инстаграме», прикрепив текст к своему детскому фото.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Сотниковой.

В начале 2020 года после сложной операции на позвоночнике Сотникова объявила о завершении карьеры. Последний раз в профессиональных соревнованиях Аделина участвовала в сезоне-2015/2016.

Ранее Сотникова рассказала, какая победа является для неё самой значимой.