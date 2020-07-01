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Татьяна Тарасова поздравила Аделину Сотникову с днём рождения. Она ответила

Татьяна Тарасова поздравила Аделину Сотникову с днём рождения. Она ответила
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила олимпийскую чемпионку 2014 года в женском одиночном катании россиянку Аделину Сотникову с днём рождения. Сегодня, 1 июля, Сотниковой исполнилось 24 года.

«С днём рождения тебя, Адочка! Интересной тебе работы и счастливой жизни!» — написала Тарасова в «Инстаграме», прикрепив текст к своим фотографиям с Сотниковой.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.

«Спасибо», — написала Аделина в комментариях.

В начале 2020 года после сложной операции на позвоночнике Сотникова объявила о завершении карьеры. Последний раз в профессиональных соревнованиях Аделина участвовала в сезоне-2015/2016.

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