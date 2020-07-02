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Аделина Сотникова показала огромный букет, который ей подарили на день рождения. Фото

Аделина Сотникова показала огромный букет, который ей подарили на день рождения. Фото
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании россиянка Аделина Сотникова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой она держит большой букет цветов, подаренный ей на день рождения. Вчера, 1 июля, Сотниковой исполнилось 24 года.

«Хочу всем сразу сказать огромное спасибо, сегодня такой день… Даже не знаю, как описать. Нереальное количество поздравлений! Я счастлива. С уважением, всех целую, ваша Sotka», — подписала она фотографию.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Аделины Сотниковой.

В начале 2020 года после сложной операции на позвоночнике Сотникова объявила о завершении карьеры. Последний раз в профессиональных соревнованиях Аделина участвовала в сезоне-2015/2016.

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