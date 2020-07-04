Медведева и Трусова пригласили болельщиков посмотреть вручение ISU Skating Awards
Российские фигуристки Евгения Медведева и Александра Трусова обратились к фанатам в специальных роликах — спортсменки пригласили их к просмотру ежегодной премии ISU Skating Awards.
Видео доступны на официальной странице ISU в «инстаграме».
Трусова, вместе с соотечественницей Алёной Косторной, номинированы на награду «Лучший новичок». Медведева со своей произвольной программой имеет возможность выиграть награду «Лучшая программа». Также на премии номинированы Этери Тутберидзе и Анна Щербакова. С полным списком номинантов можно ознакомиться на «Чемпионате».
Изначально церемония должна была пройти во время гала-концерта чемпионата мира в Монреале, но турнир был отменён из-за пандемии коронавируса. Награждение пройдёт в онлайн-режиме 11 июля.
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