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Медведева и Трусова пригласили болельщиков посмотреть вручение ISU Skating Awards

Медведева и Трусова пригласили болельщиков посмотреть вручение ISU Skating Awards
Фигурное катание / Гран-при 0

Российские фигуристки Евгения Медведева и Александра Трусова обратились к фанатам в специальных роликах — спортсменки пригласили их к просмотру ежегодной премии ISU Skating Awards.

Видео доступны на официальной странице ISU в «инстаграме».

Трусова, вместе с соотечественницей Алёной Косторной, номинированы на награду «Лучший новичок». Медведева со своей произвольной программой имеет возможность выиграть награду «Лучшая программа». Также на премии номинированы Этери Тутберидзе и Анна Щербакова. С полным списком номинантов можно ознакомиться на «Чемпионате».

Изначально церемония должна была пройти во время гала-концерта чемпионата мира в Монреале, но турнир был отменён из-за пандемии коронавируса. Награждение пройдёт в онлайн-режиме 11 июля.

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