Евгения Медведева начала тренировки в Москве
Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева приступила к тренировкам в московском ЦСКА. Ранее стало известно, что к новому сезону спортсменка будет готовиться под руководством Елены Буяновой.
«Женя начала тренировки в ЦСКА», — цитирует Буянову «Матч ТВ».
Две недели назад Медведева вернулась в Россию из Японии, куда заранее отправилась, чтобы принять участие в шоу, которое отменили из-за пандемии коронавируса. После возвращения в Россию 20-летняя спортсменка прошла тест на коронавирус, который показал отрицательный результат, и провела положенные две недели на карантине.
Срок самоизоляции фигуристки подошёл к концу 5 июля. В Москве Медведева будет жить до открытия границы с Канадой.
Авербух прокомментировал решение Медведевой тренироваться у Буяновой
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