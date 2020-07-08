Евгения Медведева начала тренировки в Москве

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева приступила к тренировкам в московском ЦСКА. Ранее стало известно, что к новому сезону спортсменка будет готовиться под руководством Елены Буяновой.



«Женя начала тренировки в ЦСКА», — цитирует Буянову «Матч ТВ».



Две недели назад Медведева вернулась в Россию из Японии, куда заранее отправилась, чтобы принять участие в шоу, которое отменили из-за пандемии коронавируса. После возвращения в Россию 20-летняя спортсменка прошла тест на коронавирус, который показал отрицательный результат, и провела положенные две недели на карантине.

Срок самоизоляции фигуристки подошёл к концу 5 июля. В Москве Медведева будет жить до открытия границы с Канадой.