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Ирина Слуцкая нашла «двойников» в Интернете

Ирина Слуцкая нашла «двойников» в Интернете
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая с помощью специальной программы нашла в Интернете «двойников». Среди них — телеведущая Ольга Шелест, британская певица Келли Осборн и девушка с картины Ивана Крамского «Неизвестная».

«Смотрите, что я нашла! Мои «двойники»! Интернет говорит, что я похожа на певиц, ведущих и даже на «Неизвестную» Ивана Крамского. Выбирайте, с кем большая схожесть! 1-2-3?» — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Ирины Слуцкой в «Инстаграме».

Слуцкая во второй раз замужем, воспитывает троих детей: 12-летнего Артёма, девятилетнюю Варвару и полугодовалую Киру.

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