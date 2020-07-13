Ирина Слуцкая нашла «двойников» в Интернете
Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая с помощью специальной программы нашла в Интернете «двойников». Среди них — телеведущая Ольга Шелест, британская певица Келли Осборн и девушка с картины Ивана Крамского «Неизвестная».
«Смотрите, что я нашла! Мои «двойники»! Интернет говорит, что я похожа на певиц, ведущих и даже на «Неизвестную» Ивана Крамского. Выбирайте, с кем большая схожесть! 1-2-3?» — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Ирины Слуцкой в «Инстаграме».
Слуцкая во второй раз замужем, воспитывает троих детей: 12-летнего Артёма, девятилетнюю Варвару и полугодовалую Киру.
«Бывает, весь сезон идёт кувырком». Ирина Слуцкая назвала нелюбимую программу
- 13 июля 2020
-
22:53
-
22:21
-
16:32
-
14:12
-
00:31
- 12 июля 2020
-
17:40
-
16:59
-
15:49
-
14:33
-
12:48
-
11:05
-
09:11
-
00:02
- 11 июля 2020
-
22:38
-
22:19
-
22:04
-
20:55
-
20:22
-
20:01
-
19:21
-
18:53
-
17:48
-
17:31
-
00:00
- 10 июля 2020
-
22:42
-
22:15
-
18:13
-
12:18
-
10:19
-
09:39
- 9 июля 2020
-
21:42
-
20:09
-
17:30
-
16:28
-
15:46
Партнерский контент