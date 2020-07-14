Бывший ученик Этери Тутберидзе назвал её тяжёлым человеком

Бывший российский фигурист Виктор Адоньев поделился впечатлениями от работы с тренером Этери Тутберидзе, чьи подопечные регулярно занимают призовые места на международных соревнованиях. Он назвал её достаточно тяжёлым человеком, хотя и подчеркнул при этом, что таким и должен быть тренер.

«Этери Георгиевна была очень упёртой, поэтому у неё группа начала быстро развиваться, новые дети постоянно приходили. Когда человек работает, это сразу видно. Она и по сей день такая – жуткая перфекционистка. Дотошно относится ко всему, к каждой мелочи, смотрит на то, на что многие не обращают никакого внимания

И потом мне рассказывают, что она какой-то жуткий тренер, деспот. Да, в работе она достаточно тяжёлый человек, но я считаю, что это правильно. Я сам таким же стал. Если что-то не получается у детей, я их заставляю. Кричу, могу даже подзатыльник дать. Это абсолютно правильно, если ты хочешь добиться результата. А если тренер тебя вечно по головке гладит, то что с тобой будет-то?» — цитирует Адоньева «Газета.Ru».