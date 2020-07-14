Бывший ученик Этери Тутберидзе назвал её тяжёлым человеком

Бывший российский фигурист Виктор Адоньев поделился впечатлениями от работы с тренером Этери Тутберидзе, чьи подопечные регулярно занимают призовые места на международных соревнованиях. Он назвал её достаточно тяжёлым человеком, хотя и подчеркнул при этом, что таким и должен быть тренер.
«Этери Георгиевна была очень упёртой, поэтому у неё группа начала быстро развиваться, новые дети постоянно приходили. Когда человек работает, это сразу видно. Она и по сей день такая – жуткая перфекционистка. Дотошно относится ко всему, к каждой мелочи, смотрит на то, на что многие не обращают никакого внимания
И потом мне рассказывают, что она какой-то жуткий тренер, деспот. Да, в работе она достаточно тяжёлый человек, но я считаю, что это правильно. Я сам таким же стал. Если что-то не получается у детей, я их заставляю. Кричу, могу даже подзатыльник дать. Это абсолютно правильно, если ты хочешь добиться результата. А если тренер тебя вечно по головке гладит, то что с тобой будет-то?» — цитирует Адоньева «Газета.Ru».
- 14 июля 2020
-
12:34
-
00:09
- 13 июля 2020
-
22:53
-
22:21
-
16:32
-
14:12
-
00:31
- 12 июля 2020
-
17:40
-
16:59
-
15:49
-
14:33
-
12:48
-
11:05
-
09:11
-
00:02
- 11 июля 2020
-
22:38
-
22:19
-
22:04
-
20:55
-
20:22
-
20:01
-
19:21
-
18:53
-
17:48
-
17:31
-
00:00
- 10 июля 2020
-
22:42
-
22:15
-
18:13
-
12:18
-
10:19
-
09:39
- 9 июля 2020
-
21:42
-
20:09
-
17:30