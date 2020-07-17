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Серафима Саханович: мне вновь подарили крылья

Серафима Саханович: мне вновь подарили крылья
Фигурное катание / Чемпионат России 0

20-летняя российская фигуристка Серафима Саханович сообщила, что вернулась в состояние абсолютного счастья.

«И снова я вернулась в состояние абсолютного счастья. Хоть бы оно длилось подольше. Мне вновь подарили крылья, спасибо, Ангелина Туренко», — написала Саханович на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Серафимы Саханович в «Инстаграме».

Саханович — двукратный серебряный призёр чемпионатов мира среди юниоров (2014, 2015) и финалов Гран-при среди юниоров (в сезонах 2013/2014 и 2014/2015), победительница и призёр турниров серии «челленджер».

С марта 2018 года Саханович тренируется в Санкт-Петербурге — в академии фигурного катания у Ангелины Туренко. До этого она работала с Евгением Плющенко.

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