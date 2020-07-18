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Экс-партнёр Александровской думает, что фигуристка покончила с собой

Экс-партнёр Александровской думает, что фигуристка покончила с собой
Фигурное катание 0

Австралийский фигурист бывший партнёр Екатерины Александовской Харли Уиндзор считает, что причиной смерти россиянки стал суицид.

На вопрос корреспондента «Р-Спорт», действительно ли причиной смерти фигуристки стал суицид, как сообщают источники в правоохранительных органах, Уиндзор ответил: «Я так думаю».

20-летняя Александровская, будучи уроженкой Москвы, на протяжении последних лет выступала под флагом Австралии. Дважды выиграла национальный чемпионат Австралии. До конца 2011 года занималась как одиночница, с 2012-го начала выступать в паре. В дуэте с Уиндзором — чемпионка мира среди юниоров.

До лета 2018 года Александровская и Уиндзор тренировались в группе россиянки Нины Мозер, однако в межсезонье приняли решение сменить тренера и перешли на работу к канадцу Ришару Готье.

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