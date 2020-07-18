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Писеев — о смерти Александровской: какая-то любовь, которая так печально закончилась

Писеев — о смерти Александровской: какая-то любовь, которая так печально закончилась
Фигурное катание 0

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев прокомментировал смерть бывшей российской фигуристки Екатерины Александровской. В СМИ появилась информация, что причиной смерти спортсменки стал суицид.

«Откровенно говоря, не знаю, что могло произойти. У каждого спортсмена своя жизнь. То, что случилось, она написала в записке. Наверное, какая-то стрессовая ситуация, любовь, которая, к сожалению, так печально закончилась.

Девочка очень интересная, выступала за Австралию. Мы за неё переживали. Екатерина — воспитанница нашей школы фигурного катания. Мы радовались, когда она стала чемпионкой мира среди юниоров. Остаётся только выразить соболезнования. Печальная история для фигурного катания, нашей страны и федерации", — заявил Писеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

20-летняя Александровская, будучи уроженкой Москвы, на протяжении последних лет выступала под флагом Австралии. Дважды выиграла национальный чемпионат Зелёного континента. До конца 2011 года занималась как одиночница, с 2012-го начала выступать в паре. В дуэте с австралийцем Харли Уиндзором — чемпионка мира среди юниоров.

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